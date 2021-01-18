Навальный задержан, Навальная сияет. Шоу должно продолжаться

Автор:

Андрей Перла

Признаюсь, в какой-то момент меня взяло сомнение в том, что у российской государственной машины, точнее, у тех людей, которые сегодня представляли её во Внукове и Шереметьеве, хватит духа сделать всё как надо – то есть в строгом соответствии с законом и логикой событий. Признаюсь, я подозревал, что возможен худший сценарий: демонстрация бессилия России перед Западом и его марионеткой. Согласитесь, это было возможно: толпы встречающих, толпы журналистов, страх международного скандала – и вот "берлинский пациент" уезжает к себе домой, чтобы вся "международная общественность", "либералы" и иностранные агенты в России и за её границами могли кричать "они его боятся" и даже "мы победили".

Что же, этот как раз тот случай, когда очень приятно ошибаться. Самолёт сел в Шереметьеве вместо Внукова, серьёзных волнений не произошло, никто Навального не испугался. Объявленный в розыск в связи с многочисленными нарушениями условий отбывания условного наказания (выписался из больницы в Германии он куда раньше, чем собрался возвращаться в Россию) Алексей Навальный задержан. По словам экспертов, наиболее вероятное развитие событий для него – суд в течение 48 часов после задержания. Параллельно будет развиваться новое уголовное дело.

Это блокбастер, это Голливуд

Задержанию предшествовало масштабное шоу: сначала объявление о дате и времени "возвращения героя" и назначение встречи в аэропорту Внуково, потом самолёт, битком набитый корреспондентами западных и "российских" "оппозиционных" СМИ (бедному пациенту даже не сразу удалось дойти до своего кресла), потом кадры Алексея и Юлии Навальных на борту...

Думаю, они долго тренировались, эти двое, чтобы сыграть свои роли наилучшим образом. Репетировали с хорошим режиссёром. И нельзя не отметить, что оба оказались хорошими актёрами.

Вначале Алексей Навальный, перед тем как отправиться на паспортный контроль, с пафосом призвал "ничего не бояться", потом, после того как он был задержан, его супруга сказал почти то же самое: "Самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку".

Как говорится, "во-первых, это красиво".

Во-вторых же, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: кого же благодарила за поддержку Юлия Навальная? Сторонников своего мужа и его фонда борьбы с коррупцией? Поддержка этих людей у него, конечно, есть, но именно сегодня она была не слишком ощутимой. Несистемно-оппозиционный "белый счётчик" насчитал во Внукове, куда самолёт из Берлина так и не прилетел, 600 "встречающих". Как справедливо заметили профессиональные наблюдатели, примерно половину из этих 600 посчитали политическими активистами совершенно зря – этим людям просто не повезло оказаться в аэропорту именно в этот момент, а половину оставшейся половины составляли журналисты – интерес наших коллег к происходящему был совершенно естественным.

Кстати, никого из этих людей госпожа Навальная и не видела – она-то вышла из зоны прилёта международных рейсов не во Внукове, а в Шереметьеве.

Конечно, она могла обращаться к довольно многочисленной демократической клаке в интернете. К тем, кто повторял мантру "они его боятся" в соцсетях, к "политологам "дождя". Но если подумать: что ей сейчас от их поддержки? Чем они ей помогли? И в чём?

Нет, госпожа Навальная благодарила совсем других людей. Тех, кто задумал сегодняшнее шоу смены лидера российской несистемной оппозиции. Тех, кто принял решение снять с доски сыгравшую свою роль в антироссийской игре фигуру "берлинского пациента" и заменить её на свежую – на его жену.

Это, в самом деле, возможно, эффективная и уже отработанная политическая технология. В Белоруссии перед президентскими выборами Светлана Тихановская заменила своего не допущенного к избирательной кампании и арестованного мужа – и оказалось, что в стране есть некоторое количество людей, готовых за неё проголосовать, а на Западе вполне достаточно безответственных политиков, готовых "признать" её избранным президентом и поддержать попытку государственного переворота.

Шоу должно продолжаться

Алексей Навальный – завершённый политический проект. Всё, что мог, он для западных партнёров уже сделал – сыграл роль гонимого оппозиционера, разоблачителя и жертвы зловещего русского политического режима. Вероятно, кто-то на Западе предполагал, что после "отравления" и "спасения" Навальный приобретёт в России серьёзную популярность. Этого не произошло, уровень доверия к нему, по данным социологов, так и не поднялся выше 2%. После того как он выписался из клиники "Шарите", интерес к его персоне и заявлениям было всё труднее поддерживать.

Собственно, последнее значимое политическое действие Навальный совершил, когда попросил от Европарламента новых антироссийских санкций. Любому разумному человеку после этого было ясно, что никакой серьёзной политической роли в самой России он уже не сыграет: предателей у нас не любят и не уважают.

Так что вопрос был только в том, отбросят теперь бывшего политика в сторону за ненадобностью или найдут способ использовать его ещё раз – уже не как "актора политического процесса", а как актёра на роль второго плана в пьесе, где главным героем теперь работает не он.

Политические обозреватели в СМИ и блогах отмечали, что отъезд Навального из Германии был совсем не похож на проводы "дорогого гостя германского канцлера". Создавалось впечатление, что его чуть ли не выдворяют на Родину насильно. Сам-то Алексей после выхода из ворот клиники хотел бы просто наслаждаться жизнью в Германии. Так сказать, вдали от забот. Но его хозяева решили иначе. Они прекрасно понимали, что он может принести им пользу ещё один раз: фактом своего возвращения в Россию и превращения – в строгом соответствии с законом – в осуждённого и заключённого.

Навальный задержан в аэропорту Шереметьево, – рассуждает у себя в блоге политолог Сергей Марков. – Почему? За неоднократные нарушения условий условного наказания вместо реального срока... Политическая воля Запада на поддержку Навального столкнулась с политической волей России на то, что Навальный должен выполнять закон. Можно быть уверенным, что никаких серьёзных беспорядков в связи с арестом Навального не будет, потому что Навальный имеет очень маленькую популярность…. Навальный пользуется очень маленькой поддержкой внутри России, потому что общественное мнение рассматривает его как агента интересов враждебных России чужих стран. Поэтому пикеты в поддержку Навального будут активные, но очень малочисленные.

Сергей Марков совершенно прав: то, что он говорит, очевидно. Но ведь очевидно не только для нас, но и на Западе. Зачем же они всё-таки отправили сюда этого беднягу? Только ради удовольствия объявить его с сегодняшнего дня "узником совести"?

Нет, не только для этого. Теперь на сцене театра марионеток оказывается новый персонаж, на игровом столе – небитая карта. Юлия Навальная будет "продолжать дело мужа". Ей это проще даже формально – до сих пор против неё никаких дел не заводили. Она даже в выборах может участвовать. Ей это проще, поскольку все выгоды от имиджа гонимого мужа она унаследует, а вот самих гонений, по крайне мере пока, не испытает. Ей будет сочувствовать, может быть, даже больше людей, чем её супругу, особенно если она сумеет что-то сделать с неподвижным холодным лицом… Впрочем, это работа для имиджмейкеров.

В ближайшие месяцы, show must go on, мы увидим новый сезон сериала "Навальный". Бывший главный герой будет появляться "флешбэками", о нём будут говорить, но сюжет будет крутиться уже не вокруг него.

Нет, никакой действительно серьёзной угрозы для Российского государства Юлия не создаст. И Навальный не Нельсон Мандела. И жена его не Винни. Но этого западным партнёрам и не требуется. Им нужно, чтобы в России были борцы с тиранией, которых можно показывать в роликах на "Ютубе". Так, чтобы не в России, а за её пределами верили в борьбу. Этой цели они добьются.