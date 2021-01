Навальный задержан, Навальная сияет. Шоу должно продолжаться

Признаюсь, в какой-то момент меня взяло сомнение в том, что у российской государственной машины, точнее, у тех людей, которые сегодня представляли её во Внукове и Шереметьеве, хватит духа сделать всё как надо – то есть в строгом соответствии с законом и логикой событий. Признаюсь, я подозревал, что возможен худший сценарий: демонстрация бессилия России перед Западом и его марионеткой. Согласитесь, это было возможно: толпы встречающих, толпы журналистов, страх международного скандала – и вот "берлинский пациент" уезжает к себе домой, чтобы вся "международная общественность", "либералы" и иностранные агенты в России и за её границами могли кричать "они его боятся" и даже "мы победили".

Что же, этот как раз тот случай, когда очень приятно ошибаться. Самолёт сел в Шереметьеве вместо Внукова, серьёзных волнений не произошло, никто Навального не испугался. Объявленный в розыск в связи с многочисленными нарушениями условий отбывания условного наказания (выписался из больницы в Германии он куда раньше, чем собрался возвращаться в Россию) Алексей Навальный задержан. По словам экспертов, наиболее вероятное развитие событий для него – суд в течение 48 часов после задержания. Параллельно будет развиваться новое уголовное дело.

Задержанию предшествовало масштабное шоу: сначала объявление о дате и времени "возвращения героя" и назначение встречи в аэропорту Внуково, потом самолёт, битком набитый корреспондентами западных и "российских" "оппозиционных" СМИ (бедному пациенту даже не сразу удалось дойти до своего кресла), потом кадры Алексея и Юлии Навальных на борту...

Думаю, они долго тренировались, эти двое, чтобы сыграть свои роли наилучшим образом. Репетировали с хорошим режиссёром. И нельзя не отметить, что оба оказались хорошими актёрами.

Как говорится, "во-первых, это красиво".

Во-вторых же, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: кого же благодарила за поддержку Юлия Навальная? Сторонников своего мужа и его фонда борьбы с коррупцией? Поддержка этих людей у него, конечно, есть, но именно сегодня она была не слишком ощутимой. Несистемно-оппозиционный "белый счётчик" насчитал во Внукове, куда самолёт из Берлина так и не прилетел, 600 "встречающих". Как справедливо заметили профессиональные наблюдатели, примерно половину из этих 600 посчитали политическими активистами совершенно зря – этим людям просто не повезло оказаться в аэропорту именно в этот момент, а половину оставшейся половины составляли журналисты – интерес наших коллег к происходящему был совершенно естественным.

Кстати, никого из этих людей госпожа Навальная и не видела – она-то вышла из зоны прилёта международных рейсов не во Внукове, а в Шереметьеве.

Конечно, она могла обращаться к довольно многочисленной демократической клаке в интернете. К тем, кто повторял мантру "они его боятся" в соцсетях, к "политологам "дождя". Но если подумать: что ей сейчас от их поддержки? Чем они ей помогли? И в чём?

Нет, госпожа Навальная благодарила совсем других людей. Тех, кто задумал сегодняшнее шоу смены лидера российской несистемной оппозиции. Тех, кто принял решение снять с доски сыгравшую свою роль в антироссийской игре фигуру "берлинского пациента" и заменить её на свежую – на его жену.

Это, в самом деле, возможно, эффективная и уже отработанная политическая технология. В Белоруссии перед президентскими выборами Светлана Тихановская заменила своего не допущенного к избирательной кампании и арестованного мужа – и оказалось, что в стране есть некоторое количество людей, готовых за неё проголосовать, а на Западе вполне достаточно безответственных политиков, готовых "признать" её избранным президентом и поддержать попытку государственного переворота.

Алексей Навальный – завершённый политический проект. Всё, что мог, он для западных партнёров уже сделал – сыграл роль гонимого оппозиционера, разоблачителя и жертвы зловещего русского политического режима. Вероятно, кто-то на Западе предполагал, что после "отравления" и "спасения" Навальный приобретёт в России серьёзную популярность. Этого не произошло, уровень доверия к нему, по данным социологов, так и не поднялся выше 2%. После того как он выписался из клиники "Шарите", интерес к его персоне и заявлениям было всё труднее поддерживать.

Так что вопрос был только в том, отбросят теперь бывшего политика в сторону за ненадобностью или найдут способ использовать его ещё раз – уже не как "актора политического процесса", а как актёра на роль второго плана в пьесе, где главным героем теперь работает не он.

Политические обозреватели в СМИ и блогах отмечали, что отъезд Навального из Германии был совсем не похож на проводы "дорогого гостя германского канцлера". Создавалось впечатление, что его чуть ли не выдворяют на Родину насильно. Сам-то Алексей после выхода из ворот клиники хотел бы просто наслаждаться жизнью в Германии. Так сказать, вдали от забот. Но его хозяева решили иначе. Они прекрасно понимали, что он может принести им пользу ещё один раз: фактом своего возвращения в Россию и превращения – в строгом соответствии с законом – в осуждённого и заключённого.

Сергей Марков совершенно прав: то, что он говорит, очевидно. Но ведь очевидно не только для нас, но и на Западе. Зачем же они всё-таки отправили сюда этого беднягу? Только ради удовольствия объявить его с сегодняшнего дня "узником совести"?

Нет, не только для этого. Теперь на сцене театра марионеток оказывается новый персонаж, на игровом столе – небитая карта. Юлия Навальная будет "продолжать дело мужа". Ей это проще даже формально – до сих пор против неё никаких дел не заводили. Она даже в выборах может участвовать. Ей это проще, поскольку все выгоды от имиджа гонимого мужа она унаследует, а вот самих гонений, по крайне мере пока, не испытает. Ей будет сочувствовать, может быть, даже больше людей, чем её супругу, особенно если она сумеет что-то сделать с неподвижным холодным лицом… Впрочем, это работа для имиджмейкеров.

В ближайшие месяцы, show must go on, мы увидим новый сезон сериала "Навальный". Бывший главный герой будет появляться "флешбэками", о нём будут говорить, но сюжет будет крутиться уже не вокруг него.