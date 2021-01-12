Навальный за "Единую Россию": Победители "Умного голосования" выбирают партию власти

Автор:

Мария Иваткина

"Губернатор-убийца"

Кандидаты от Навального, которым удалось пройти в местные органы власти в сентябре 2020 года, выделились новогодними эфирами. Было всё: и ёлка, и мандарины, и подарки, и "пропесочивание" властей под весёлый мотив "Джингл белз". Ну а что? Донатчики всё оплачивают. То ли перебрав шампанского, то ли переев оливье, депутаты пересекали тонкую грань высказывания частных суждений и переходили к публичным оскорблениям. Так, например, депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко заявил, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников ни много ни мало убийца.

Самый главный вывод 2020 года, что наш губернатор убил больше людей, чем коронавирус, своим бездействием, враньём и безответственностью.

О полезных и вредных коронавирусных мерах можно спорить бесконечно, но сразу возникает вопрос: а так ли ответственен сам Сергей Бойко? На поверку оказалось: не очень. Будучи главой новосибирского штаба Навального, поддержанный на выборах в Совет депутатов Новосибирска "Умным голосованием", он проигнорировал закон "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области" и не представил в ЦИК итоговый финансовый отчёт о расходовании средств избирательного фонда. Крайний срок истёк ещё 15 октября, спустя 30 дней после официальной публикации результатов выборов. Можно было бы предположить, что Бойко передал документы в срок, но их не успели загрузить на сайт, но в системе имеются документы других кандидатов. Алоян, Байжанов, Белов, Бертяков и другие представили итоговые отчёты, датированные октябрём. Даже кандидат Беспечная предоставила, но не Бойко.

В Египет на донаты?

На сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии можно найти только первичный отчёт о расходовании средств. В документе указано, что Сергей Бойко на свою избирательную кампанию потратил лишь 4000 рублей личных денег (при среднемесячном доходе около 80 тысяч рублей). Самой потрясающей вещью в его предвыборной декларации стало наличие 15 банковских счетов, на которых в общей сложности находится 1885,09 руб., в среднем по 126 рублей на счете. Вот тут настоящая загадка: кандидат не хотел класть все яйца в одну корзину или просто опустошил счета, чтобы подать красивую декларацию? К сожалению, пламенно защищаясь от обвинений в крупных доходах, этот аспект он не раскрывает.

Общие поступления на избирательную кампанию оппозиционера составили 198 617 рублей. 13 500 рублей из этих средств были потрачены на организацию сбора подписей, 13 000 стоила работа тех, кто собирал подписи, а самая крупная сумма – 120 750 рублей – ушла на предвыборную агитацию, которая заключалась в распространении печатных и иных материалов. Кто давал деньги на кампанию – тайна за семью печатями. Донаты? Официального дохода вряд ли хватит хватает, чтобы несколько раз в год путешествовать по миру. Даже в карантинный 2020-й, в октябре, как раз в месяц, крайний для сдачи отчёта, Сергей Бойко отдыхал в Египте, а до этого были отнюдь не бюджетные Мексика, Коста-Рика, Индонезия и другие курортные страны. Интернет-пользователи иронично в комментариях отметили, что вот они, обычные будни депутата: всех волнует коронавирус, поэтому народный избранник ответственно повышает иммунитет. А к концу года, укрепив здоровье, Сергей Бойко всё же оказался в родном Новосибирске. И тут же приступил к критике муниципального бюджета:

Если сравнить с семьёй, то это бюджет наркоманов и алкоголиков: дети не обуты, не одеты, голодные, а родители берут потребкредит, чтобы салют на Новый год купить. В этом бюджете заложено 700 миллионов на молодёжную политику. Я с 14 лет до 37 живу в Новосибирске – ни рубля на себе не почувствовал. 700 миллионов в год – вы эти деньги кушаете, что ли?

Ярко, динамично, талантливо, красноречиво – вопросов нет. Но что такого особенного сказал оппозиционный депутат? Да, в сущности, ничего: с таких позиций при желании можно раскритиковать бюджет любого областного центра. Там точно так же присутствовала бы строка про молодёжную политику. Но когда власть не пользуется авторитетом, тогда подобная риторика становится действенной, даже зажигательной, тогда и губернатора можно публично называть "убийцей", а мэра "трусом". Последнее выражение принадлежит ещё одной героине "Умного голосования" Светлане Каверзиной – той самой активистке, что написала кляузу на тренера по боксу о нарушении режима самоизоляции, а также обвинялась в оскорблении чувств верующих после размещения поста, высмеивающего проведение крещенских купаний.

"Навальновцы" переходят в "Единую Россию"

Всего в городской совет Новосибирска прошли 13 кандидатов "Умного голосования" - четверо состоят в коалиции "Новосибирск-2020", один в ЛДПР, 6 самовыдвиженцев, один в партии "Зелёные" и ещё один в партии "Родина". И любопытен здесь следующий момент: придуманное Навальным "Умное голосование" помогло избраться в Новосибирске кандидату, поддерживающему… "Единую Россию"! Да, на официальном сайте штаба Навального указан самовыдвиженец Александр Мухарыцин, который прошёл по округу № 39, а после успешного избрания заявил о желании присоединиться в городском парламенте к "Единой России". Странно, правда? Ведь "Умное голосование" основной своей целью ставило поддержку кандидатов, которые должны были напрямую помешать избраться единороссам. А получился конфуз. Впрочем, политолог Александр Асафов не увидел в ситуации ничего удивительного.

Мы можем стать свидетелями ситуации, когда руководству "Умного голосования" придётся объяснять своим последователям, почему "Умное голосование" поддерживает вчерашних, завтрашних и нынешних единороссов. То, что умным голосованием поддерживаются все, от скрытых единороссов до городских сумасшедших, вписывается в логику работы самого инструмента, который и задумывался для электоральных манипуляций.

Как дальше сложится карьера господина Бойко? Он ещё достаточно молод, перспективен, язык у него, как мы убедились, подвешен. Может даже дослужиться до поста "народного мэра" Новосибирска – если, конечно, его вовремя не остановят контролирующие органы.