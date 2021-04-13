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Навальный взялся за Коран. Соловьёв намекнул на главный страх "бьюти-блогера"

13 апреля 2021, 15:55  •  155 • Политика
Навальный подал в суд на администрацию колонии в Покрове из-за невозможности читать Коран. Эксперты считают, что ему снова нужен повод заявить о себе.
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своём Instagram, что в колонии ему не дают изучать Коран. Все книги, которые он привёз или заказал, проходят проверку на экстремизм, что займёт около трёх месяцев.
По словам оппозиционера, пока книги проверяют, ему предложили смотреть телевизор, который имеется в колонии.
Телеведущий Владимир Соловьёв считает, что Навального "пожирает маниакальное желание создавать инфоповоды", а "забвение для него - самое страшное наказание".
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков высказал мнение, что для Навального важна вовсе не вера.
"На самом же деле всё элементарно: единственным мировоззрением и вероисповеданием для гражданина Навального А. А. является подлинно ницшеанская, а соответственно, антихристианская воля к власти, а соответственно, к деньгам и славе. И ради этого кумира он готов на многое", - отметил Михаил Тюренков.
Он сказал, что нетрудно заметить, как меняется позиция Навального: то он леволиберал-яблочник, националист и антисемит, то вновь либерал, только системный, то резко антисистемный оппозиционер. То верующий христианин, то отсутствие в камере Корана вдруг становится "нарушением" его "права на вероисповедание".
"Навальный, однако, на этот раз явно перегнул в своей клоунаде. Жалоба на то, что ему не позволяют изучать Коран, возможно, направлена на наивных мусульман, которые поддержат этого фигляра в его попытках "улучшений самого себя", - высказался Михаил Тюренков.
Тюренков считает, что Навальный в своей политической деятельности, как и Троцкий, руководствуется отнюдь не религиозными принципами, а плохо скрываемым цинизмом и нарциссизмом.
Напомним, ранее политолог Армен Гаспарян прозвал Алексея Навального "бьюти-блогером".

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