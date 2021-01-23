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Навальный выводит детей на бунт, в Nexta тут же подпели: "Будем вместе"
23 января 2021, 12:55 • 210 • Политика
В телеграм-канале Nexta, который принимал и принимает до сих пор активное участие в раскачивании протестов в Белоруссии, примерились к обстановке в РФ. После анонса акции Навального 23 января в паблике появилось сообщение, что редакция не оставит без поддержки "дорогих россиян".
В телеграм-канале Nexta, который стал известен во время белорусских протестов, заявили, что будут следить за обстановкой и в России во время акций 23 января. В паблике появилось сообщение, что в субботу они намерены вести специальный стрим с прямыми включениями с места событий.
"Дорогие россияне, редакция Nexta будет вместе с вами в этот важный день", - пообещали в телеграм-канале.
Стоит напомнить, что Nexta, который ведётся из Польши, как правило, обычным рассказом о событиях не ограничивается. Например, показывая видео столкновений, авторы требуют организовать ещё более жестокие стычки.
Так, к примеру, было в разгар протестов в Белоруссии. В августе на канале публиковались видео с протестов в Минске и других городах республики, рассылали сообщения, как противостоять силовикам. Также авторы Nexta не гнушались банальными оскорблениями в адрес силовиков, впрочем, сохранив эту "традицию" до сих пор.
Тем временем в Белоруссии протесты сходят на нет. Впрочем, как полагает журналист Пётр Кузнецов, для политической обстановки в республике это особо ничего не меняет.
По его мнению, очередным чувствительным уроком для Минска стало лишение ЧМ по хоккею, передают "Дни.ру". Журналист также допускает, что Запад в итоге может довести ситуацию до того, что страна окажется в международной изоляции.
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