Навальный выводит детей на бунт, в Nexta тут же подпели: "Будем вместе"

В телеграм-канале Nexta, который стал известен во время белорусских протестов, заявили, что будут следить за обстановкой и в России во время акций 23 января. В паблике появилось сообщение, что в субботу они намерены вести специальный стрим с прямыми включениями с места событий.

"Дорогие россияне, редакция Nexta будет вместе с вами в этот важный день", - пообещали в телеграм-канале.

Стоит напомнить, что Nexta, который ведётся из Польши, как правило, обычным рассказом о событиях не ограничивается. Например, показывая видео столкновений, авторы требуют организовать ещё более жестокие стычки.

Так, к примеру, было в разгар протестов в Белоруссии. В августе на канале публиковались видео с протестов в Минске и других городах республики, рассылали сообщения, как противостоять силовикам. Также авторы Nexta не гнушались банальными оскорблениями в адрес силовиков, впрочем, сохранив эту "традицию" до сих пор.

Тем временем в Белоруссии протесты сходят на нет. Впрочем, как полагает журналист Пётр Кузнецов, для политической обстановки в республике это особо ничего не меняет.

По его мнению, очередным чувствительным уроком для Минска стало лишение ЧМ по хоккею, передают "Дни.ру". Журналист также допускает, что Запад в итоге может довести ситуацию до того, что страна окажется в международной изоляции.