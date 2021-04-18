Навальный вступил в игру: США и Евросоюз угрожают России новыми санкциями

США и Евросоюз угрожают России новыми санкциями, используя в своей политической игре новую карту - блогера Алексея Навального.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил России новыми проблемами. На этот раз поводом стало состояние блогера Алексея Навального, который отбывает наказание в тюрьме.

Ранее сторонники блогера начали утверждать, что он якобы умирает. Они также решили организовать новую акцию протеста.

Непосредственно Салливан предупредил, что для Москвы наступят последствия, если Навальный скончается.

"Мы сообщили, что будут последствия, если Навальный умрёт", - заявил советник в эфире CNN.

В унисон с Белым домом выступил МИД Франции. Дипломаты рассказали, что Евросоюз может ввести новые санкции из-за ситуации с блогером. Более того, дело Навального станет одной из тем на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдёт уже 19 апреля.

Ранее депутат Государственной думы Антон Морозов предложил ввести ответные санкции против американских IT-компаний, специализирующихся на компьютерной технике, соцсетях и программном обеспечении.

Формально американские соцсети не зарегистрированы на территории России. Более того, там можно найти противоречащий национальному законодательству контент.

Ограничив работу соцсетей, власти лишат компании прибыли от рекламы, переходов и кликов. Заодно будет нанесён удар по западной пропаганде внутри России, передаёт РИА ФАН.