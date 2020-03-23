Навальный встал на защиту коронавирусных саботажников

На фоне эпидемии коронавируса оппозиционный блогер Алексей Навальный бросился на защиту нарушителей карантина и прочих коронавирусных саботажников. Такой вывод можно сделать из распространяемых им сообщений.

Речь идёт о рекламируемой "борцом с режимом" так называемой "правозащитной" организации "Агора", которая теперь предоставляет бесплатную юридическую консультацию нарушителям карантинных мер. Ранее эта же организация обещала юридическую помощь и поддержку участникам незаконных акций.

"Рубрика "быть в тренде". С учётом запрета на массовые мероприятия и отсутствием необходимости спасать малолетних рЭволюционеров сейчас "Агора" переключилась на защиту интересов нарушителей карантина и прочих коронавирусных саботажников, провокаторов и диверсантов", - комментирует сообщение Навального с рекламой услуг "Агоры" журналистка и блогер Юлия Витязева на своём Telegram-канале.

Напомним, что в Москве предприняты жёсткие меры по недопущению широкого распространения коронавируса. При помощи камер наблюдения и системы распознавания лиц полиция выловила на улицах порядка 200 нарушителей карантина, подвергших своими действиями жизнь и здоровье сограждан необоснованной опасности.

Фото: скриншот Telegram-канал Юлия Витязева