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Навальный встал на защиту коронавирусных саботажников
23 марта 2020, 22:35 • 57 • Политика
Навальный рекламирует услуги "правозащитной" организации "Агора", которая теперь предоставляет бесплатную юридическую консультацию нарушителям карантинных мер.
На фоне эпидемии коронавируса оппозиционный блогер Алексей Навальный бросился на защиту нарушителей карантина и прочих коронавирусных саботажников. Такой вывод можно сделать из распространяемых им сообщений.
Речь идёт о рекламируемой "борцом с режимом" так называемой "правозащитной" организации "Агора", которая теперь предоставляет бесплатную юридическую консультацию нарушителям карантинных мер. Ранее эта же организация обещала юридическую помощь и поддержку участникам незаконных акций.
Напомним, что в Москве предприняты жёсткие меры по недопущению широкого распространения коронавируса. При помощи камер наблюдения и системы распознавания лиц полиция выловила на улицах порядка 200 нарушителей карантина, подвергших своими действиями жизнь и здоровье сограждан необоснованной опасности.
Фото: скриншот Telegram-канал Юлия Витязева
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