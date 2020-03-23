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Навальный встал на защиту коронавирусных саботажников

23 марта 2020, 22:35  •  57 • Политика
Навальный рекламирует услуги "правозащитной" организации "Агора", которая теперь предоставляет бесплатную юридическую консультацию нарушителям карантинных мер.
На фоне эпидемии коронавируса оппозиционный блогер Алексей Навальный бросился на защиту нарушителей карантина и прочих коронавирусных саботажников. Такой вывод можно сделать из распространяемых им сообщений.
Речь идёт о рекламируемой "борцом с режимом" так называемой "правозащитной" организации "Агора", которая теперь предоставляет бесплатную юридическую консультацию нарушителям карантинных мер. Ранее эта же организация обещала юридическую помощь и поддержку участникам незаконных акций.
"Рубрика "быть в тренде". С учётом запрета на массовые мероприятия и отсутствием необходимости спасать малолетних рЭволюционеров сейчас "Агора" переключилась на защиту интересов нарушителей карантина и прочих коронавирусных саботажников, провокаторов и диверсантов", - комментирует сообщение Навального с рекламой услуг "Агоры" журналистка и блогер Юлия Витязева на своём Telegram-канале.
Напомним, что в Москве предприняты жёсткие меры по недопущению широкого распространения коронавируса. При помощи камер наблюдения и системы распознавания лиц полиция выловила на улицах порядка 200 нарушителей карантина, подвергших своими действиями жизнь и здоровье сограждан необоснованной опасности.
Фото: скриншот Telegram-канал Юлия Витязева
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