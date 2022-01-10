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Навальный врал: Один факт вскрыл кукловодов блогера
10 января 2022, 11:30 • 182 • Политика
В ходе расследований Царьграда за 2021 год выяснилось, что Алексей Навальный врал. Один факт вскрыл кукловодов блогера, подтвердив его связи со структурами Джорджа Сороса.
Ведущая Царьграда Елена Афонина в спецвыпуске, посвящённом главным темам ушедшего года, поговорила с журналистами отдела расследований "Первого русского".
Они вспомнили ключевые разоблачительные статьи, подготовленные ими и появившиеся на сайте телеканала в 2021-м.
Целая серия материалов была посвящена блогеру Алексею Навальному, который в конце 2020 года выпустил видео о собственном "отравлении", а в следующем - после возвращения в Россию - был арестован и помещён в колонию.
Расследования Царьграда пролили свет на то, с какими борющимися против России структурами в действительности связан оппозиционер.
На связи оппозиционера, в частности, со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса указала фигура болгарского медиаинвестора и журналиста Bellingcat Христо Грозева. С его помощью Навальный и выпустил несколько роликов о якобы имевшем место отравлении.
Руководитель отдела расследований "Первого русского" Егор Кучер в эфире спецвыпуска пояснил, что в распоряжение журналистов канала попали документы, которые подтвердили, что Навальный - не самостоятельная фигура:
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