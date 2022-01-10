В ходе расследований Царьграда за 2021 год выяснилось, что Алексей Навальный врал. Один факт вскрыл кукловодов блогера, подтвердив его связи со структурами Джорджа Сороса.

Ведущая Царьграда Елена Афонина в спецвыпуске, посвящённом главным темам ушедшего года, поговорила с журналистами отдела расследований "Первого русского".

Они вспомнили ключевые разоблачительные статьи, подготовленные ими и появившиеся на сайте телеканала в 2021-м.

Целая серия материалов была посвящена блогеру Алексею Навальному, который в конце 2020 года выпустил видео о собственном "отравлении", а в следующем - после возвращения в Россию - был арестован и помещён в колонию.

Расследования Царьграда пролили свет на то, с какими борющимися против России структурами в действительности связан оппозиционер.

Алексей Навальный врал, - констатировала в одном из разоблачений ведущая "Первого русского" Мария Иваткина, говоря о деньгах от иностранных организаций, направляемых блогеру.

На связи оппозиционера, в частности, со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса указала фигура болгарского медиаинвестора и журналиста Bellingcat Христо Грозева. С его помощью Навальный и выпустил несколько роликов о якобы имевшем место отравлении.

Когда Навальный показался вместе с Грозевым, отпала необходимость в любых других доказательствах связи блогера с ЦРУ и получения денег от Сороса, - говорил в беседе с Царьградом политолог, лидер Международного евразийского движения, философ Александр Дугин.

Руководитель отдела расследований "Первого русского" Егор Кучер в эфире спецвыпуска пояснил, что в распоряжение журналистов канала попали документы, которые подтвердили, что Навальный - не самостоятельная фигура: