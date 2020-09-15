|
Навальный возвращается в Россию ради безопасности - эксперт
15 сентября 2020, 21:30 • 43 • Политика
Активист боится отравления не в РФ, а в Германии
Российский оппозиционер Алексей Навальный, якобы отравленный кем-то ядом из серии "Новичок", придя в сознание в берлинской клинике "Шарите" сразу объявил, что намерен вернуться на родину. На такую странность в поведении ярого критика Кремля, который, по версии властей ФРГ, стал жертвой атаки именно на территории нашей страны, обратил внимание известный политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.
"Как минимум, никого и ничего он в России не боится, иначе бы ноги его тут не было", – заметил эксперт в своем телеграм-канале.
По его мнению, Навальный совсем не собирается становиться сакральной жертвой в чьей-то игре, поскольку хочет жить, и не испытывает страха возвращения домой.
"Как так? Или ему тут жить безопасней?" – задается сакраментальным вопросом политолог.
Он напомнил, что жизнь оппозиционеру вообще-то спасли граждане РФ – летчик, который экстренно посадил самолет с почувствовавшим себя плохо на борту рейса Томск – Москва пассажиром, и врачи больницы в Омске.
Сатановский предположил, что если бы Навальный согласился остаться в ФРГ, временно отсидеться, то его точно могли бы там "травануть с концами", а всю вину возложить на Москву. В конце концов, ведь надо же как-то остановить реализацию "Северного потока – 2", найти причину ввода очередных санкций против России. Однако сам-то Навальный не является дураком и способен учуять опасность, считает ученый.
"И она для него не в России. Тут с него разве что пылинки не сдувают. Очень уж он, как символ оппозиции, хорош", – подчеркнул специалист.
Сатановский пишет, что гибель местных лидеров оппозиции действительно видна невооруженным глазом, но их смерти абсолютно невыгодны руководству страны, т.к. они не представляют особой опасности и у них нет шансов захватить власть или занять высокие государственные посты.
"Кто и зачем их, в конце концов, все время гасить пытается?", – снова задает риторический вопрос политолог. Он считает, что если на него кто-то даст ответ, тогда многое бы стало понятным.
Ранее сегодня в сети появилось первое фото Навального после его выхода из медикаментозной комы и отключения от аппарата ИВЛ. Также стало известно о планах активиста вернуться на Родину ради "продолжения своего дела", об этом сообщило издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 сентября 2020, 22:10
|
12 сентября 2020, 22:55
|
09 сентября 2020, 08:45
|
10 сентября 2020, 05:50
|
09 сентября 2020, 06:55
|
14 сентября 2020, 17:05
|
13 сентября 2020, 08:05