Навальный вмешался в "Северный поток – 2": Станут ли немцы трусами и дураками

Автор:

Сергей Латышев

В ожидании Трампа

Пока все ждут исхода президентских выборов в США, рассчитывая, что, если смертельный враг газопровода, президент Дональд Трамп проиграет, санкционное давление ослабеет, и можно будет начинать действовать. Но он, скорее всего, победит. Однако даже в самом неблагоприятном для Москвы варианте есть выход.

Немцы, похоже, всё-таки решили не быть трусами и дураками и не отказываться из-за тёмной истории с "отравлением" раздающего сейчас направо и налево хамские интервью российского блогера Алексея Навального – в угоду США и их приспешников в Европе вроде Польши – от выгодного Германии во всех отношениях газопровода "Северный поток – 2". Это стало ясно после недавнего заявления главы МИД Германии Хайко Мааса (СДПГ). На форуме GLOBSEC в Братиславе немецкий министр признал, что идея распространить антироссийские санкции на "Северный поток – 2" после происшествия с Навальным не получила развития, ибо Берлин "против того, чтобы инцидент с Навальным стал двусторонним вопросом как немецко-российский конфликт".

Сказано, конечно, коряво, но смысл понятен: мешать достройке газопровода Берлин не будет. Глава МИД ФРГ отметил, что те, кто выступает против проекта, всего лишь "используют эту ситуацию, чтобы сделать акцент на ней и поставить проект в центр внимания". Маас отверг ключевой аргумент проамериканских кругов в ФРГ о том, что газопровод сделает немцев зависимыми от России в энергетической сфере, напомнив, что Россия занимает второе место по объёму поставок углеводородов в США. Понятно, что без санкции канцлера Ангелы Меркель Маас не вёл бы таких речей.

Поколебались и хватит?

Так получилось, что из решённого вопроса "Северный поток – 2" превратился в Германии в вопрос дискуссионный. Общественность и элита ФРГ последние полтора месяца взахлёб обсуждала, веселя своей наивностью (у верхов неискренней) англосаксонских партнёров, "морально" ли покупать у "отравительницы" России газ. И не стоит ли похоронить уже практически достроенный газопровод, несмотря на выданные Москве гарантии и её согласие ради этого ещё пять лет кормить Украину за счёт диких поборов за газовый транзит.

Из четырёх вероятных преемников Меркель на посту канцлера, позволившей себе ряд резких заявлений в связи с делом Навального в адрес России, один (Норберт Рёттген) выступал за прекращение проекта. Другой (Фридрих Мерц) – за его заморозку на два года. Двое остальных – премьеры Северного Рейна-Вестфалии и Баварии Армин Лашет и Маркус Зёдер (ХСС) – призвали не пороть горячку и спокойно во всём разобраться, памятуя о том, что "Северный поток – 2" выгоден ФРГ. Однозначно за реализацию проекта стояли горой премьеры восточногерманских земель, которые будут его главными бенефициарами. "Северный поток – 2" активно поддерживали министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) и министр экономики Петер Альтмайер (ХДС), указывавшие на то, что срыв проекта обойдётся стране минимум в 12 миллиардов евро, и это только на первом этапе.

Глава МИД России Сергей Лавров считает завершение "Северного потока – 2" "делом чести" для Германии. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Всё это время из российского МИД раздавались грозные заявления, что если немцы откажутся от проекта, никакого "бизнеса, как обычно" с ними больше не будет и о привилегированных отношениях с Россией они могут забыть. Ведь как же можно будет после такого им доверять?

Не только лишь слова, пошла "движуха"

Модернизированный и дооснащённый трубоукладчик "Академик Черский" начал ходовые испытания (по этой части у него были раньше проблемы) в районе Калининграда. Суда снабжения "Финвал", "Умка" и "Эрри" пришвартовались к причалу в Мукране, откуда на них производилась загрузка труб. До завершения готового на 94% "Северного потока – 2" осталось уложить около 160 километров труб. Из-за санкций США "Газпром" вынужден использовать для его достройки только российские суда и уже собрал для этого целый флот.

Вопрос – когда построят?

Скорое возобновление работ на датском и немецком участках "Северного потока – 2" выглядело столь очевидным, что Царьград опросил экспертов отрасли, когда, на их взгляд, может быть закончено строительство газопровода и начата его эксплуатация.

"Строительство закончится примерно через 2,5 месяца после того, как оно будет продолжено, – сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. – На самом деле это зависит от ряда неизвестных обстоятельств. В эксплуатацию газопровод будет вводиться тоже не сразу после окончания строительства, там есть ряд технологических процедур, которые необходимо провести, чтобы оценить надёжность газопровода, удалить оттуда лишние жидкости и газы, и после этого можно будет наполнять его непосредственно природным газом. Соответственно, если в ближайшее время возобновится строительство, эксплуатация первой нитки "Северного потока – 2" начнётся в первом полугодии 2021 года. Но всё зависит от того, когда строительство возобновится".

Трубоукладчик "Академик Черский" – ключевое судно для завершения "Северного потока – 2". Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Аналогичное мнение выразил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль: "В принципе, наверное, можно было бы до конца года закончить, потом потребуется время на испытания. Думаю, месяца 2-3 надо на них. Поэтому, думаю, можно было бы в середине следующего года включить его в работу, если в этом будет необходимость. Если будет необходимость срочная, можно и раньше. Если зима будет суровая, особенно в Европе, и они попросят, то они сами тогда будут заинтересованы в том, чтобы мы побыстрее закончили это дело".

Жест отчаяния

В этой ситуации неожиданное решение антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) оштрафовать "Газпром" на сумму более 29 миллиардов польских злотых (примерно 6,5 миллиардов евро) за "Северный поток – 2" стало натуральным жестом отчаяния.

"Газпром" оперативно заявил, что будет обжаловать это шокировавшее даже Брюссель решение польского регулятора. По причине того, что вместе с "Газпромом" поляки хотят оштрафовать на общую сумму более 234 миллионов злотых (52,2 миллиона евро) ведущие европейские энергетические компании, участвующие в реализации проекта – французскую Engie, англо-голландскую Shell, австрийскую OMV и немецкие Wintershall Dea и Uniper, – у поляков это вряд ли получится.

В Москве определённо рассчитывают, что, поскольку в Европе активно не любят нынешние польские власти, аргумент России (его озвучила официальный представитель МИД Мария Захарова) насчёт того, что "политически мотивированная" Варшава, выслуживаясь перед США, игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергобезопасность Европы, на этот раз будет услышан.

Вот тут-то и подоспели новые американские санкции, остановившиеся в шаге от того, чтобы полностью запретить европейцам (и не только!) использовать российский трубопроводный газ. Отныне под санкции подпадают не только компании, которые непосредственно занимаются строительством "Северного потока – 2", но и те, кто предоставляет привлечённым к стройке российским судам различные услуги. Например, по дооборудованию, модификации, модернизации, финансированию этих работ. Госдеп дал 30 дней начиная от 20 октября, чтобы свернуть такую деятельность, пообещав до того никого не наказывать.

"Госдепартамент и Минфин США намерены использовать полный набор санкционных полномочий, чтобы остановить строительство этих трубопроводов", – подчёркивается в сообщении внешнеполитического ведомства США. Это прозрачный намёк на то, что следующим шагом Вашингтона станет запрет для зарубежных клиентов "Газпрома" пользоваться российским газом. Сами США, разумеется, будут закупать любые российские энергоносители, как они это делают в настоящее время. Им можно, другим – нет.

Сухой остаток

В любом случае сильно спешить с решением у ФРГ нет резона. Во-первых, Берлину хочется дождаться американских выборов, так как с демократами в Белом доме немцам будет всё же полегче. Во-вторых, надвигается зима, на Балтике начнутся штормы, а это не самое лучшее время для достройки газопровода. В-третьих, требуется хорошенько подумать, критичен ли ущерб от американских санкций и что им можно практически противопоставить, если Берлин решит сопротивляться. Ну и, наконец, раз украинский транзит оплачен "Газпромом" на годы вперёд, спешить вообще нет никакой нужды – дефицита газа в Европе пока что нет.

Возникает также и для России вопрос вопросов: что делать, если трусость и скаредность Берлина, нежелание преждевременно жёстко выяснять отношения с США всё же возобладают? "Замораживать" "Северный поток – 2", закрывать проект, когда до его завершения остаётся всего чуть-чуть? Не могут ведь русские одолжить или дать напрокат свою смелость немцам. Однако безвыходных ситуаций не бывает.

Если Германия всё же струсит, газ "Северного потока – 2", не исключено, может оказаться в Калининграде. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress

И в данном случае, похоже, запасной выход есть. Причём для России он фактически даже лучше, чем обеспечивать дешёвым газом своих завтрашних европейских конкурентов. Тем более что речь идёт и о национальной безопасности страны тоже.

Реальная альтернатива?

В январе 2019 года президент России Владимир Путин торжественно открыл возведённый в Балтийском море примерно напротив Зеленоградска терминал по приёму газа и плавучую регазификационную платформу, отметив, что это "очень важный объект для энергетической безопасности региона".

"Значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить, в первую очередь учитывая географическое положение Калининградской области. Мощность терминала – 2,7 миллиарда кубических метров газа в год – практически в полном объёме покрывает потребности региона, гарантирует надёжный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа", – подчеркнул президент России.

Тем не менее, как сообщалось, доставка в Калининградскую область газа по морю – дело затратное. Создание альтернативной системы газоснабжения анклава обошлось "Газпрому" примерно в 85 миллиардов рублей, но её использование будет стоить ещё дороже. По оценкам экспертов, полная загрузка терминала при текущей разнице между ценой СПГ и внутренней ценой обернётся ежегодным убытком в размере 27 миллиардов рублей.

Японцы бьются с властями за царское наследие русских на Хоккайдо Между тем трубопроводный газ дешевле сжиженного, а построить в водах России ответвление от "Северного потока – 2" – не проблема. Подстраховать таким образом Калининградскую область, насытить её дешёвым газом – важная патриотическая задача, сулящая и экономические дивиденды.

Вот это, если немцы "кинут" Россию, и может оказаться, если что, главной задачей газпромовского флота, собравшегося сейчас у берегов Калининградской области. И стать тем самым запасным выходом, если "Северный поток – 2" зайдёт в тупик, забуксовав в американских санкциях.

Есть хорошее английское выражение для таких ситуаций: а blessing in disguise. А по-русски: "Нет худа без добра".