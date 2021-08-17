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Навальный в тюрьме, соратники – в узде. Антирусская пятая колонна полностью разгромлена

17 августа 2021, 14:30  •  111 • Политика
Полтора года ограничения свободы – такой приговор вынес московский суд Кире Ярмыш, пресс-секретарю Алексея Навального. Ранее свои приговоры получили другие видные навальнисты – Любовь Соболь и Николай Ляскин. Судебные решения связаны с так называемым "санитарным делом". Соратники "берлинского пациента" в январе 2021 года публично призывали граждан выйти на несанкционированную акцию протеста и тем самым подстрекали к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш получила приговор по так называемому санитарному делу. Соратница "берлинского пациента" отделалась лёгким испугом – всего лишь полтора года ограничения свободы. Это означает, что она не сможет выходить из дома с десяти часов вечера до шести утра, посещать массовые мероприятия, без разрешения правоохранительных органов менять место жительства, а также покидать пределы столицы и Московской области. Один раз в месяц Кира Александровна должна будет отмечаться в полиции. Адвокат навальнистки уже заявила о том, что будет обжаловать решение Преображенского суда города Москвы, однако, судя по всему, жалобу оставят без удовлетворения. К слову, обвинение настаивало на двух годах ограничения свободы с наложением домашнего ареста – тоже не самое жёсткое, на что можно нарваться в нашей стране. Но и такое наказание суд посчитал избыточным.
Приговор связан с тем, что Кира Ярмыш, как и прочие члены руководства Фонда борьбы с коррупцией* грубо нарушили санитарно-эпидемиологические нормы, призвав своих сторонников на несогласованный митинг в январе этого года. В результате на несанкционированную акцию вышли даже люди, обязанные в соответствии с антиковидными правилами находиться в режиме строгой самоизоляции. Таким образом, под угрозу было поставлено здоровье огромного количества людей – не только сотрудников органов правопорядка, но и обычных прохожих, граждан, пользующихся общественным транспортом.
Ранее брат "берлинского пациента" Олег Навальный получил один год условно, соратник Навального Николай Ляскин – один год ограничения свободы, небезызвестная Любовь Соболь – полтора года ограничения свободы. До этого небо в клеточку увидел сам Алексей Навальный, а его ближайшие друзья спаслись бегством за границу. Экс-руководитель сети региональных штабов Навального* Леонид Волков уехал в Европейский Союз, за ним последовал юрист ФБК* Иван Жданов. Что касается таких одиозных персоналий, как Роман Рубанов и Владимир Ашурков, они уже давно проживают за пределами нашей Родины. Ашурков даже выбил себе политическое убежище в матушке-Великобритании из-за "преследований в России".

Что с того?

Разгром навальнистской шайки в начале 2021 года – жёсткое, но, как оказалось, крайне эффективное решение проблемы. Любое антирусское и антигосударственное действие должно быть наказуемо, а подобных действий у этих персонажей – вагон и маленькая тележка. Просто перечислим: непризнание Крыма, постоянная диффамация русских ополченцев Донбасса, поддержка на словах и на деле всех русофобских национализмов на постсоветском пространстве, публичные призывы через иностранную прессу к санкциям против России (в условиях, когда санкционные ограничения и так отнимают у нас ни много ни мало 0,3 % роста ВВП в год). А самое главное – это нарушение общественного согласия и раскачивание стабильности государства.
Да, возможно, слово "стабильность" в глазах многих уже набило оскомину. Однако именно она так необходима России. Чего добилась бы Российская империя, не проведи в феврале 1917 года переворот глупые и наивные генералы и представители крупного предпринимательства (Гучков и компания)? Какое место в мире занимал бы Советский Союз, если бы не топорный и примитивный популизм Бориса Ельцина и слабость Михаила Горбачёва? Жёсткая реакция путинского государства на попытки отдельных умников взорвать страну изнутри – это правильно выученные уроки прошлого. Да, Россия неидеальна и никогда не была идеальной. Но, как говорится в мудром изречении, задача государства состоит не в том, чтобы превратить жизнь в рай, а в том, чтобы не дать ей скатиться в ад.
*Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального – организации, признанные экстремистскими и иноагентами в России.

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