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Навальный уже не в тренде: Назван новый главный "оппонент Кремля"
18 января 2021, 21:05 • 145 • Политика
Алексей Навальный уже не в тренде. Назван новый главный "оппонент Кремля". По мнению Александра Сосновского, главным кандидатом на эту роль является супруга блогера. Она, таким образом, может стать второй Светланой Тихановской.
Согласно данным Telegram-каналов, в настоящее время прямо в здании УВД России по Химкам идёт суд над блогером Алексеем Навальным. Ситуацию в интервью для Царьграда прокомментировал политолог Александр Сосновский.
В соцсетях распространились фото и видео с заседания. По словам директора ФБК Ивана Жданова, представители МВД требуют арестовать оппозиционера на 30 суток. Об этом сторонник Навального написал на своей странице в Twitter.
Сосновский, однако, уверен, что, несмотря на такой ажиотаж, весь ресурс блогера как главного "оппонента Кремля" использован, и скоро западные кураторы заменят его другой фигурой. По мнению эксперта, в России может появиться своя Тихановская.
Он, кроме того, не исключил, что итогом данного скоропостижного суда станет очередной условный срок для Навального. По мнению собеседника "Первого русского", подобный исход был бы недопустимым.
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