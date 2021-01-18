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Навальный уже не в тренде: Назван новый главный "оппонент Кремля"

18 января 2021, 21:05  •  145 • Политика
Алексей Навальный уже не в тренде. Назван новый главный "оппонент Кремля". По мнению Александра Сосновского, главным кандидатом на эту роль является супруга блогера. Она, таким образом, может стать второй Светланой Тихановской.
Согласно данным Telegram-каналов, в настоящее время прямо в здании УВД России по Химкам идёт суд над блогером Алексеем Навальным. Ситуацию в интервью для Царьграда прокомментировал политолог Александр Сосновский.
В соцсетях распространились фото и видео с заседания. По словам директора ФБК Ивана Жданова, представители МВД требуют арестовать оппозиционера на 30 суток. Об этом сторонник Навального написал на своей странице в Twitter.
Сосновский, однако, уверен, что, несмотря на такой ажиотаж, весь ресурс блогера как главного "оппонента Кремля" использован, и скоро западные кураторы заменят его другой фигурой. По мнению эксперта, в России может появиться своя Тихановская.
Во всём мире наблюдается тренд - на первые политические роли выходят женщины, чьи мужья сидят в тюрьмах. Это женщины, которые хорошо выглядят, умеют красиво говорить. Юлия Навальная точно соответствует этому психотипу. Она находилась рядом с Навальным все эти годы, прекрасно знает всю "кухню". Неслучайно она стала появляться на всех интервью рядом с мужем. Всё останется в рамках одной семьи, только для мирового сообщества в роли лидера будет выступать несчастная женщина, будут играть на чувствах людей: мол, давайте пожалеем. При этом она будет для своих кураторов абсолютно управляемой, - считает политолог.
Он, кроме того, не исключил, что итогом данного скоропостижного суда станет очередной условный срок для Навального. По мнению собеседника "Первого русского", подобный исход был бы недопустимым.
Такой вариант будет означать, прямым текстом скажу, поражение государства. Поэтому я очень рассчитываю, что всё-таки власть сможет отстаивать свои интересы и интересы общества. А люди хотят, чтобы справедливость и закон были выше интересов какого-то одного конкретного лица, - подчеркнул Сосновский.

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