Навальный уже не в тренде: Назван новый главный "оппонент Кремля"

Согласно данным Telegram-каналов, в настоящее время прямо в здании УВД России по Химкам идёт суд над блогером Алексеем Навальным. Ситуацию в интервью для Царьграда прокомментировал политолог Александр Сосновский.

В соцсетях распространились фото и видео с заседания. По словам директора ФБК Ивана Жданова, представители МВД требуют арестовать оппозиционера на 30 суток. Об этом сторонник Навального написал на своей странице в Twitter.

Сосновский, однако, уверен, что, несмотря на такой ажиотаж, весь ресурс блогера как главного "оппонента Кремля" использован, и скоро западные кураторы заменят его другой фигурой. По мнению эксперта, в России может появиться своя Тихановская.

Во всём мире наблюдается тренд - на первые политические роли выходят женщины, чьи мужья сидят в тюрьмах. Это женщины, которые хорошо выглядят, умеют красиво говорить. Юлия Навальная точно соответствует этому психотипу. Она находилась рядом с Навальным все эти годы, прекрасно знает всю "кухню". Неслучайно она стала появляться на всех интервью рядом с мужем. Всё останется в рамках одной семьи, только для мирового сообщества в роли лидера будет выступать несчастная женщина, будут играть на чувствах людей: мол, давайте пожалеем. При этом она будет для своих кураторов абсолютно управляемой, - считает политолог.

Он, кроме того, не исключил, что итогом данного скоропостижного суда станет очередной условный срок для Навального. По мнению собеседника "Первого русского", подобный исход был бы недопустимым.