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Навальный уже может вставать: "Шарите" сообщила новые данные о здоровье блогера
15 сентября 2020, 09:35 • 96 • В мире
Российский оппозиционер Алексей Навальный уже может сам вставать с постели. Новыми данными о состоянии блогера поделились в клинике "Шарите".
В берлинской клинике "Шарите" рассказали об улучшении самочувствия Алексея Навального. Как говорится в сообщении больницы, блогер был отключён от ИВЛ и может сам вставать с постели.
Ранее сообщалось, что он может реагировать на речь. Как подчеркнули в медучреждении, состояние Навального продолжает улучшаться.
Как подчеркнули в клинике, новые данные о здоровье блогера были обнародованы по согласованию с ним и его женой.
Напомним, что ранее в ФРГ заявили, будто Навального отравили боевым веществом "Новичок". По версии немецких СМИ, оппозиционер подвергся воздействию даже более жёсткой формы "Новичка", чем ожидалось. Впрочем, несмотря на все обвинения Берлина, германская сторона до сих пор не предоставила доказательств своих выводов России.
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