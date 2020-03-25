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Навальный увидел в отсрочке обращения Путина личный мотив: "Специально тянет"

25 марта 2020, 19:35  •  51 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный высказался об отсрочке обращения президента Владимира Путина к нации, увидев в этом личный мотив. По мнению "бьюти-блогера", глава государства якобы "специально тянет".
В 15:00 должно было состояться обращение президента России Владимира Путина к нации. Однако пока оно откладывается по неизвестным причинам. Но будет сделано в ближайшее время. Царьград, напомним, ведёт прямой эфир.
Тем временем в либеральной среде уже пытаются выдвинуть свои провокационные версии отсрочки обращения. Так, например, оппозиционер Алексей Навальный увидел в этом личный мотив, о чём и сообщил в своём Twitter. Да ещё и с орфографической ошибкой (публикуем без купюр). Видимо, очень торопился.
"Путин должен был начать своё выступление в 15, но специально тянет, - высказался "бьюти-блогер", как называет его политолог Армен Гаспарян. - Знает, что у меня эфир на "Эхе" в 16 и хочет отвлеч от него внимание".
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