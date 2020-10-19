Навальный упрекнул Трампа за отмалчивание. Соловьёв напомнил о "прагматизме"

В интервью телеканалу CBS News оппозиционер Алексей Навальный упрекнул президента США Дональда Трампа за то, что тот смолчал и не стал никого осуждать, как лидеры Франции и Германии, после истории с "отравлением" оппозиционера.

"Я заметил, что (Трамп) не выступил с осуждением", - заметил блогер во время интервью, указав при этом на чрезвычайную важность того, чтобы именно американский лидер в первую очередь "высказался против использования химического оружия в XXI веке".

Телеведущий Владимир Соловьёв ранее в интервью Царьграду прокомментировал подобные заявления Навального, считая, что тот просто "выполняет свою задачу - всем крикнуть, что "вот я!", "вот я!", получить свои "15 минут славы".

Телеведущий уверен, что в России оппозиционер "никому не интересен" и "сейчас пытается активно продать себя западной аудитории". Не интересен в том числе и Трампу.

"Такого фактора, как Навальный, в американской политике нет", - подчеркнул Соловьёв.

Однако отметил, что есть вариант - "абсолютно прагматичный" - использования Навального президентом США. Такой вариант допустим, "когда Трампу понадобится использовать какой-нибудь противовес против России".

"Например, Россия не согласится подписывать договора по ограничению вооружений, продление, на американских условиях, тогда можно будет вспомнить и про эту ситуацию", - высказал свою точку зрения Соловьёв.