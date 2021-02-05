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Навальный уничтожил себя как политика за один день

05 февраля 2021, 21:45  •  334 • Аналитика
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
В российской политике произошло на редкость нетривиальное событие. Нечасто случается, когда известная персона публично и в режиме реального времени уничтожает себя как общественного деятеля, причем проделывает это с яростным энтузиазмом.
Именно этот процесс можно было сегодня наблюдать в исполнении Алексея Навального, в отношении которого в Бабушкинском суде Москвы начали рассматривать дело о клевете.
Стоит напомнить, что в июне прошлого года телеканал RT выпустил ролик о голосовании по поправкам в Конституцию. Блогер разместил видео в своем твиттере, назвав его участников, среди которых были как популярные в России звезды, так и неизвестные широкой общественности граждане, "продажными холуями", "позором страны", "людьми без совести" и "предателями".
И все бы ничего — в конце концов, даже минимальное участие в политике требует весьма толстой шкуры и способности игнорировать оскорбительные высказывания в свой адрес. Зачастую хамские выпады проще игнорировать, чем разбираться с обидчиком, обеспечивая ему тем самым дополнительный пиар. Вот только среди героев ролика оказался 95-летний участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который по вполне понятным причинам принял слова Навального близко к сердцу — и слег.
В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о "заведомо ложных сведениях, порочащих честь и достоинство ветерана", а его самого признали потерпевшим.
С точки зрения не закона, а политических технологий вся эта ситуация для Алексея Навального выеденного яйца не стоит. В биографии практически любого публичного человека, тем более политика, случаются "ляпы" — скандальные высказывания, вызывающие негативную реакцию общественности. Иногда это происходит из-за неудачного выбора слов или просто стечения обстоятельств, иногда — в эмоциональном запале, иногда — по глупости. Как бы то ни было, сглаживание подобного скандала — дело совершенно нехитрой техники: нужно максимально быстро принести извинения, всем видом выразить раскаяние и пообещать не совершать подобных ошибок в дальнейшем. Все.
Правда, с быстрой отработкой ляпа у блогера не сложилось. Но сегодня в ходе судебного заседания выяснилось, что и сам 95-летний ветеран хочет от него всего лишь публичных извинений.
Вот только дальше началось нечто необъяснимое с точки зрения как профессиональной политической деятельности, так и банального здравого смысла.
В следующие часы Алексей Навальный неоднократно назвал Игната Артеменко "куклой", которая "ничего не соображает" и которой "торгует" семья. Он заявил, что "родственнички его придушат сегодня ночью". А когда внук ветерана в ходе дачи показаний попросил блогера "оставаться мужчиной", в ответ последовали выкрики, что "единственная проблема с вашим дедом в том, что он воспитал внука-проститута".
Для пожилого человека, участвовавшего в суде дистанционно, из дома, все это оказалось перебором, и ему пришлось вызвать скорую помощь.
На таком фоне постоянный переход Навального на крик, скатывания в истерику, препирательства с судом, оскорбления других участников процесса выглядят уже сущими мелочами. Хотя в какой-то момент судья, не выдержав устроенного цирка, дала пять минут адвокатам, чтобы "привести в чувство" подсудимого, поскольку "возможности терпеть это нет более никакой".
Поведение подсудимого шокировало даже отчетливо "пронавальные" медиа, многие из которых были вынуждены заменять в онлайнах прямую речь своего лидера фразами "кричат друг на друга" или "начинается перепалка".
Интересующаяся политикой общественность в данный момент азартно обсуждает возможные причины откровенно неадекватного — вызывающего вопросы о психическом здоровье — поведения "главного российского оппозиционера".
Однако это уже не так уж и важно.
Главным итогом сегодняшнего дня стала публичная ликвидация Алексеем Навальным себя самого как общественно-политической фигуры, а также нанесение рокового удара по собственной организации и российской антигосударственной оппозиции в целом.
После состоявшегося "перформанса" блогер теряет остатки своей и так невеликой общественной поддержки. Нет, конечно, кто-то — совсем уж радикально-отмороженный — все равно останется. Вот только тем самым они распространят на себя то нечто чудовищное в своей аморальности и бесчеловечности, что выглянуло сегодня из-под привычной белозубой маски оппозиционера — и от чего отшатнулись в ужасе все остальные.

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