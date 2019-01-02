Навальный удалил твит с обвинениями ФСБ, но продолжает намекать на теракт в Магнитогорске

Оппозиционер Алексей Навальный обвинил ФСБ в сокрытии информации о произошедшем в Магнитогорске, но продолжает намекать на то, что взрыв газа — это "теракт". "Рептилия", "надо брать за жабры", - возмущаются пользователи соцсети.

Оппозиционер Алексей Навальный обвинил ФСБ в сокрытии фактов по Магнитогорску, а затем оперативно удалил свой твит, обратила внимание журналистка Юлия Витязева.

Она опубликовала скриншот поста, в котором Навальный намекает на причастность ФСБ к обрушению сайта Znak.com, опубликовавшего накануне фейк по поводу следов гексогена в обрушившемся подъезде многоквартирного дома. Эту версию, напомним, официально опроверг Следственный комитет, заверив, что никаких следов взрывчатки на месте трагедии не обнаружено и приоритетной версией остается взрыв бытового газа.

Отметим, удалив твит с выпадом в адрес ФСБ, Навальный все еще продолжает намекать на теракт в Магнитогорске, перепощивая фейки и непроверенные сообщения, основанные на слухах и беспочвенных теориях.

"Рептилия", "надо его уже брать за жабры", — возмущаются цинизмом оппозиционера пользователи твиттера.