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Навальный станет "соседом" Тихановской? Эстония готова приютить русского блогера
19 апреля 2021, 19:30 • 81 • Политика
Алексей Навальный в скором времени может стать "соседом" белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Эстония готова приютить русского блогера, если "Россия его отпустит".
С таким предложением выступила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Она отметила, что страна готова рассмотреть подобный вариант, если Навального освободят и если он сам решит обратиться к Таллину.
Министр добавила, что Эстонии было бы "приятно", если бы она смогла предоставить Навальному политическое убежище.
Отметим, что страны Прибалтики охотно предоставляют убежище для оппозиции из стран с "неугодными" режимами. Так, к примеру, Литва приютила у себя лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая сама себя объявила белорусским президентом и с тех пор пытается свергнуть власти страны, организуя из-за рубежа уличные протесты. Президент Белоруссии Александр Лукашенко называет её "гуайдихой", намекая на венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, который точно так же, заручившись поддержкой Запада, объявил себя президентом и пытается свергнуть законно избранного лидера страны Николаса Мадуро.
Кроме того, в Литву перебрался соратник Навального Леонид Волков. Россия уже обращалась к Вильнюсу с просьбой выдать оппозиционера, который обвиняется в том, что склонял детей к участию в незаконной акции, однако литовские власти ответили отказом.
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