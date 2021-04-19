Навальный станет "соседом" Тихановской? Эстония готова приютить русского блогера

Алексей Навальный в скором времени может стать "соседом" белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Эстония готова приютить русского блогера, если "Россия его отпустит".

С таким предложением выступила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. Она отметила, что страна готова рассмотреть подобный вариант, если Навального освободят и если он сам решит обратиться к Таллину.

Я считаю, что Эстония серьёзно подумает об этом. Но именно Алексей Навальный решает, в какую страну он хочет обратиться, если Россия его отпустит, - заявила Лийметс в разговоре с порталом ERR.

Министр добавила, что Эстонии было бы "приятно", если бы она смогла предоставить Навальному политическое убежище.

Отметим, что страны Прибалтики охотно предоставляют убежище для оппозиции из стран с "неугодными" режимами. Так, к примеру, Литва приютила у себя лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая сама себя объявила белорусским президентом и с тех пор пытается свергнуть власти страны, организуя из-за рубежа уличные протесты. Президент Белоруссии Александр Лукашенко называет её "гуайдихой", намекая на венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, который точно так же, заручившись поддержкой Запада, объявил себя президентом и пытается свергнуть законно избранного лидера страны Николаса Мадуро.

Кроме того, в Литву перебрался соратник Навального Леонид Волков. Россия уже обращалась к Вильнюсу с просьбой выдать оппозиционера, который обвиняется в том, что склонял детей к участию в незаконной акции, однако литовские власти ответили отказом.