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Навальный станет новой Тихановской? Зачем Меркель навещала "берлинского пациента"

29 сентября 2020, 22:50  •  98 • Политика
Леонид Радзиховский прокомментировал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в клинику "Шарите". Навальный станет новой Тихановской? Публицист объяснил, зачем лидер ФРГ навещала "берлинского пациента".
Ранее сообщалось, что канцлер Германии тайно посетила клинику "Шарите", где проходит лечение Алексей Навальный.
Радзиховский не думает, что Меркель хочет добыть какой-то компромат на президента России Владимира Путина. По его мнению, это просто политический жест, который вряд ли будет иметь какие-либо последствия.
Ну а какие последствия? Меркель назначит Навального президентом России в изгнании? Или послом России в Германии? Что она может? Ничего, - рассуждает публицист в беседе с изданием "Собеседник".
По его словам, проблемы будут только у самого Навального, которому после восстановления предстоит вернуться в Россию, где его ждут "иск и казённый дом".
Немецкие власти утверждают, что Навальный якобы был отравлен "Новичком". Меркель заявила, что к такому выводу пришли немецкие специалисты. При этом она отказалась предоставлять Москве результаты анализов, подтверждающие это предположение.

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