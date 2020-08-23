Навальный стал "гостем канцлера Германии": В Берлине поспешили оправдаться перед Москвой

Оппозиционера Алексея Навального приняли в Берлине как гостя канцлера Германии. По крайней мере, так он проходит в официальных документах, сообщает немецкий телеканал ZDF.

При этом утверждается, что статус "гостя главы правительства Германии" якобы не является политическим сигналом в адрес Москвы. Отмечается, что это просто "бюрократическая хитрость", которая позволяет выделить Навальному круглосуточную охрану за государственный счёт.

"То, что он не является представителем госвластей, здесь не играет никакой роли", - заявляет ZDF.

Напомним, что как только стало известно о тяжёлом состоянии блогера-оппозиционера, к нему в Омск вылетели лучшие врачи Германии. Также в кратчайшие сроки были подготовлены документы для вывоза Навального в Берлин, не говоря уже о подготовленном для этого самолёте.