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Навальный спас Меркель от "политического шпагата": Немцы увидели шанс выйти из соглашения с РФ

08 сентября 2020, 21:45  •  34 • Политика
Российский оппозиционер Алексей Навальный спас канцлера Германии Ангелу Меркель "от политического шпагата". Немцы увидели в происшествии, связанном с "отравлением" блогера, удобный шанс выйти из соглашения с РФ по "Северному потоку - 2" и сохранить при этом лицо.
Об этом сообщает журналист немецкой радиостанции Deutschlandfunk Стефан Детьен. По его словам, ситуация, сложившаяся из-за "отравления" Навального, может стать для Меркель отличным поводом, чтобы выйти из проекта. Отказ Германии принимать участие в строительстве газопровода в этом случае не будет выглядеть так, словно Берлин испугался американских санкций.
"Как минимум временная остановка строительства избавит Меркель от сложного "политического шпагата" между национальными экономическими интересами и своей ролью в качестве председателя ЕС", - пишет RT со ссылкой на Deutschlandfunk.
Детьен также полагает, что ущерб для экономики Германии в случае отказа от дешёвого российского газа будет сопоставим с ущербом, который нанесут стране американские санкции. Кроме того, Берлин понесёт политические потери на международном уровне, если не прогнётся под США, полагает автор статьи.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что власти страны могут пересмотреть свою позицию по "Северному потоку - 2" из-за инцидента, связанного с "отравлением" Навального.
Угрозу отказаться от завершения строительства газопровода тут же поддержал президент США Дональд Трамп, который сам ранее угрожал санкциями Берлину, требуя выхода из газового проекта.

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