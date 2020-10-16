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Навальный соврал о лечении в "Шарите"? Сколько на самом деле стоит пребывание в берлинской клинике

16 октября 2020, 06:15  •  7 • Политика
Мог ли месяц пребывания Навального в "Шарите" действительно стоить 50 000 евро? Независимый подсчёт показал совершенно другую сумму.
Алексей Навальный признался, сколько стоило его лечение в берлинской клинике "Шарите" и кто за него заплатил. Больница выписала счёт на 49 990 евро, который оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов. Однако возникло несколько вопросов.
Главным образом удивляет цена лечения - почти 50 000 евро. Согласно независимым подсчётам, сумма должна быть выше почти в два раза. Даже с учётом того, что Навального лечили самым дешёвым способом.
Вызов скорой в аэропорт и перевозка Навального оценивается примерно в 900 евро. Пребывание в палате берлинской клиники - 500 евро в сутки. Умножаем на 31 день - 15 000 евро. Интенсивная реанимационная терапия - ещё 4000 евро в сутки. Согласно пресс-релизу, Навальный лежал в реанимации 24 дня. То есть выходит сумма в 96 000 евро. Итого получается счёт на 112 400 евро. Но даже если предположить, что Навального положили в самую дешёвую палату за 300 евро в сутки, счёт всё равно превышает 100 000 евро.
"Обо всём этом, наверно, не стоило бы и говорить, если бы Навальный просто опубликовал распечатки с детализацией счетов из "Шарите". Вряд ли там содержится секретная информация, которой нельзя поделиться. А тут политик, требующий от наших чиновников полной прозрачности, сам не до конца следует им же заявленным правилам", - пишет "МК".

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