Навальный соврал о лечении в "Шарите"? Сколько на самом деле стоит пребывание в берлинской клинике

Алексей Навальный признался, сколько стоило его лечение в берлинской клинике "Шарите" и кто за него заплатил. Больница выписала счёт на 49 990 евро, который оплатили бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов. Однако возникло несколько вопросов.

Главным образом удивляет цена лечения - почти 50 000 евро. Согласно независимым подсчётам, сумма должна быть выше почти в два раза. Даже с учётом того, что Навального лечили самым дешёвым способом.

Вызов скорой в аэропорт и перевозка Навального оценивается примерно в 900 евро. Пребывание в палате берлинской клиники - 500 евро в сутки. Умножаем на 31 день - 15 000 евро. Интенсивная реанимационная терапия - ещё 4000 евро в сутки. Согласно пресс-релизу, Навальный лежал в реанимации 24 дня. То есть выходит сумма в 96 000 евро. Итого получается счёт на 112 400 евро. Но даже если предположить, что Навального положили в самую дешёвую палату за 300 евро в сутки, счёт всё равно превышает 100 000 евро.