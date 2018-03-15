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Навальный совершил явку с повинной: В ЦИК напомнили, чем грозит повторное голосование
15 марта 2018, 17:09 • 188 • Политика
В Центральной избирательной комиссии считают, что компетентные органы должны расследовать заявления одного из сторонников оппозиционера Алексея Навального о планах неоднократно проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года.
Оппозиционер Алексей Навальный привлек к себе внимание ЦИК одним из своих последних заявлений. Напомним, недавно блогер заявил, что один из его сторонников с целью дискредитации предстоящих выборов подал сразу несколько заявлений о прикреплении его к разным избирательным участкам.
Прикрепившись к нескольким участкам, этот человек планирует проголосовать несколько раз. Подобные действия, напоминают в ЦИК, являются прямо противозаконными.
По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, согласно действующему законодательству за повторное голосование предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей или тюремное заключение сроком на пять лет.
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