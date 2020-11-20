Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать пр...
Главная / Политика

Навальный согласился быть инструментом давления Запада против России - эксперт

20 ноября 2020, 19:55  •  106 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В поведении активиста обнаружили признаки государственной измены
Власти Соединенных Штатов ищут разные предлоги, чтобы ввести очередные рестрикции в отношении России. Вот тут к месту подвернулось и якобы отравление оппозиционера Алексея Навального, а тот молча наблюдает, как из него делают санкционную дубину. Иначе как объяснить, что он не отреагировал на принятую американскими конгрессменами резолюцию, требующую от Белого дома наложить антироссийские санкции из-за ЧП вокруг блогера.
"Поведение Навального можно расценить как аналог госизмены. Человек знает, что происходит и никак этому не мешает. По сути Навальный соглашается и дальше играть роль пассивного инструмента в руках своих западных кураторов. Не возражает, чтобы его использовали для давления на Россию", – сказал в комментарии "Взгляду" юрист Илья Ремесло.
По его мнению, штатовский истеблишмент использует любой скандал вокруг оппозиционера ради того, чтобы нанести РФ новый ущерб. В качестве очередной "жертвы" Вашингтона маячит проект "Северный поток-2", который никаким образом не связан с берлинским пациентом, отметил эксперт.
Юрист обратил внимание на тот факт, что представители демократов и республиканцев в конгрессе, принимая такое же решение после убийства Джамаля Хашогги (Хашогджи), не были едины, т.к. это затрагивало интересы одной из партий. Зато в отношении недоказанного отравления "Новичком" Навального, как необоснованно утверждает официальный Берлин российскими властями, "все объединились вокруг одной цели".
Эксперт предполагает, что последствия решение конгресса, вероятно, будут, хотя сама по себе резолюция не имеет юридической силы.
Ранее член международного комитета Совфеда Вадим Деньгин, реагируя на действия американских конгрессменов, заявил, что Москва обязательно ответит Вашингтону. При этом он также признал, что не будь истории с Навальным, Штаты придумали бы другой повод надавить на нашу экономику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
20 ноября 2020, 02:30
Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым
20 ноября 2020, 13:30
Режим прекращения огня всё? Армянский генерал проинформировал о пуске ракет в Карабахе
20 ноября 2020, 00:40
Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сдел...
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежн...
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартамент...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
14 ноября 2020, 09:55
Рагули и отребье в ожидании Кернеса. Новый политический расклад в Харькове
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.