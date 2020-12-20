Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"

Пока российское либерально настроенное сообщество переживает за здоровье лидера оппозиции Алексея Навального, сам он разъезжает по всей Германии, несмотря на жёсткий локдаун и запрет на перемещения. Доказательства этого опубликовал политолог и журналист Александр Сосновский, живущий в Германии.

В эфире YouTube-стрима Владимира Соловьёва "Соловьёв. LIVE" Сосновский показал фотографии, на которых видно, как Навальный свободно передвигается в сопровождении охранников, а также своих соратников Певчих и Албурова.

По словам политолога, "берлинский пациент" сначала побывал в берлинской прокуратуре, а затем вся компания на двух автомобилях с затемнёнными стёклами направилась в Дрезден, хотя перемещение между городами сейчас в ФРГ запрещено. Тем более что Дрезден относится к "красной зоне" по коронавирусу.



Фото: скриншот https://t.me/dr_alex_sosnowski Фото: скриншот https://t.me/dr_alex_sosnowski

Сосновский сообщил, что все последние дни Навальный занимается сбором материалов о работе Путина в ГДР. Судя по всему, цель лидера оппозиции - дискредитировать российского лидера. Правда, непонятно, как он это хочет сделать: как отметил Владимир Соловьёв, о работе Путина в разведке всё давно известно, более того, всё в открытом доступе.