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Навальный собирал материалы о работе Путина в Германии и попался: Сосновский пообещал "бомбу"
20 декабря 2020, 19:30 • 80 • Политика
Алексей Навальный попался: российский оппозиционер под официальной защитой немецких властей собирает материалы о работе Путина в Германии. Политолог Александр Сосновский пообещал настоящую "информационную бомбу".
Пока российское либерально настроенное сообщество переживает за здоровье лидера оппозиции Алексея Навального, сам он разъезжает по всей Германии, несмотря на жёсткий локдаун и запрет на перемещения. Доказательства этого опубликовал политолог и журналист Александр Сосновский, живущий в Германии.
В эфире YouTube-стрима Владимира Соловьёва "Соловьёв. LIVE" Сосновский показал фотографии, на которых видно, как Навальный свободно передвигается в сопровождении охранников, а также своих соратников Певчих и Албурова.
По словам политолога, "берлинский пациент" сначала побывал в берлинской прокуратуре, а затем вся компания на двух автомобилях с затемнёнными стёклами направилась в Дрезден, хотя перемещение между городами сейчас в ФРГ запрещено. Тем более что Дрезден относится к "красной зоне" по коронавирусу.
Фото: скриншот https://t.me/dr_alex_sosnowski
Сосновский сообщил, что все последние дни Навальный занимается сбором материалов о работе Путина в ГДР. Судя по всему, цель лидера оппозиции - дискредитировать российского лидера. Правда, непонятно, как он это хочет сделать: как отметил Владимир Соловьёв, о работе Путина в разведке всё давно известно, более того, всё в открытом доступе.
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