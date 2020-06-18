Навальный снял клип в поддержку поправок: Оппозиционера заподозрили в смене ориентации

Алексей Навальный, резко критикующий всех, кто агитирует за участие в референдуме по поправкам, сам неожиданно выступил в роли агитатора. На своей странице в "Инстаграме" оппозиционер выложил видео в стиле хип-хоп, представ в образе гламурного рэпера. В ролике мужчина в ярком прикиде активно кривляется и танцует в окружении моделей.

Клип, как выяснилось, настоящий - это видео на трек Trollz американского рэпера 6ix9ine (Сикснайн). Лицо оппозиционера было просто подставлено с помощью модной нынче технологии deepfake (привет Илону Маску с перепевкой хита "Землян").

Ролик Навальный подписал так:

Общеизвестно, что тем, у кого есть больше миллиона подписчиков в инстаграме, платят от миллиона рублей и выше за призывы пойти на "голосование".

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Я тоже не удержался и согласился записать ролик об этом. Чтобы получить по двойному тарифу, у меня не просто фото с текстом, а клип. Рэп-композиция.

"Для тех, кто ещё не выучил английский", лидер ФБК "перевёл" строчки своего "хита". Правда, перевод вышел очень вольным, к тому же перемежается нецензурной лексикой. В нём есть, например, слова: "Путин не обнулится, не останется вечно, как старый гриб, голосование такое же настоящее, как этот клип".



Фото: скриншот www.instagram.com/navalny/ Фото: скриншот www.instagram.com/navalny/

"Слушайте, а ведь он и правда сходит с ума, без шуток", - встревожился юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло, который систематически находит "тёмные пятна" в биографии борца за справедливость. Он опубликовал видео Навального в своём "Твиттере". Подписчики осыпали оппозиционера насмешками.