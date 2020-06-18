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Навальный снял клип в поддержку поправок: Оппозиционера заподозрили в смене ориентации
18 июня 2020, 22:00 • 91 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный удивил своих подписчиков, сняв клип в поддержку внесения поправок в Конституцию. Неожиданный пост в "Инстаграме" даже вызвал подозрения в смене ориентации - пока только политической, но кто знает...
Алексей Навальный, резко критикующий всех, кто агитирует за участие в референдуме по поправкам, сам неожиданно выступил в роли агитатора. На своей странице в "Инстаграме" оппозиционер выложил видео в стиле хип-хоп, представ в образе гламурного рэпера. В ролике мужчина в ярком прикиде активно кривляется и танцует в окружении моделей.
Клип, как выяснилось, настоящий - это видео на трек Trollz американского рэпера 6ix9ine (Сикснайн). Лицо оппозиционера было просто подставлено с помощью модной нынче технологии deepfake (привет Илону Маску с перепевкой хита "Землян").
Ролик Навальный подписал так:
"Для тех, кто ещё не выучил английский", лидер ФБК "перевёл" строчки своего "хита". Правда, перевод вышел очень вольным, к тому же перемежается нецензурной лексикой. В нём есть, например, слова: "Путин не обнулится, не останется вечно, как старый гриб, голосование такое же настоящее, как этот клип".
Фото: скриншот www.instagram.com/navalny/
"Слушайте, а ведь он и правда сходит с ума, без шуток", - встревожился юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло, который систематически находит "тёмные пятна" в биографии борца за справедливость. Он опубликовал видео Навального в своём "Твиттере". Подписчики осыпали оппозиционера насмешками.
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