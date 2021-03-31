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Навальный снова нарушил правила. Учитель русского языка показала каждую ошибку

31 марта 2021, 21:45  •  148 • Политика
Алексей Навальный перешёл от нарушений распорядка дня в колонии к нарушениям правил правописания. Ошибки" борца с режимом" исправила учительница русского языка.
Письмо Алексея Навального, в котором он объявляет о начале голодовки, пестрит грамматическими и пунктуационными ошибками. Учитель русского языка внесла необходимые исправления.
Речь идёт о письме, которое сторонники Навального опубликовали на его странице в социальной сети Instagram. В нём борец с режимом заявляет об отказе от пищи до тех пор, пока к нему не пустят приглашённого доктора. Тюремный врач его не устраивает.
Учитель русского языка Елена (имя изменено) просмотрела текст письма и нашла в нём грамматические и пунктуационные ошибки. Она подчеркнула красным каждую из них.
В скобках неверно. Надо так: и последних трёх недель НАХОЖДЕНИЯ в ИК-2,
- комментирует учитель русского языка первое же предложение, которое написал Навальный.
Оставшаяся часть письма немногим лучше. Навальный пропускает запятые, использует неверные окончания и формы слов и так далее. Учитывая, что Навальный любит называть себя юристом, представителем профессии, для которой важна максимальная точность, видеть подобное письмо довольно странно.
Напомним, что Навальный за то немногое время, что пробыл за решёткой, успел нарушить не только правила русского языка, но и правила поведения. "Борец с режимом" получил в общей сложности 10 выговоров за нарушения распорядка дня в СИЗО во Владимире и колонии ИК-2.

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