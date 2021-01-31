Навальный слил протест? Вторая серия собрала в 10 раз меньше статистов • 119 • Политика Вторая серия протестного шоу оказалась короткой: полная победа сил порядка над силами хаоса, отличная работа полиции, растерянность демонстрантов… Но это ещё не конец сериала, посмотрим, что будет через неделю. Автор:

Андрей Перла Лучшее фото, что видел сегодня, показали после митинга оппозиции в Красноярске: небольшая группа протестующих в плотном кольце ОМОНа. Силы правопорядка демонстрируют полное превосходство над теми, кто пытается сломать страну. Высокий уровень готовности к незаконным акциям протеста и отличная организация – первые из приятных удивлений сегодняшнего дня. Но вообще удивляться сегодня было чему: и малой численности тех, кто вышел на площади, и сравнительно большому количеству задержанных, и поведению экспертов. Безграмотные эксперты и прекраснодушные идиоты 31 января, день очередных незаконных акций протеста, принёс с собой несколько удивлений. Начну ab ovo – больше всего меня удивили те отечественные политологи, которые пытались убедить власти не предпринимать против мятежников слишком решительных мер. Удивили не этим требованием, а тем, как безграмотно они пытались его обосновать. Почти все, занимавшие эту позицию, говорили, что "с котла сорвёт крышку". И очень многие при этом, очевидно, не понимали, о каком котле идёт речь. Вот, скажем, семидесятилетний патриарх российских политических технологий Валентин Полуэктов писал так: Понимают ли в Кремле, что московские воскресные меры властей – это дровишки в костёр под закипающий котёл недовольства? Что крышку с котла может сорвать в любой момент? Это потрясающее по своей силе высказывание, потому что, по мнению Полуэктова, крышку должно сорвать с котла, который стоит на костре. Что-то вроде походного котелка, закрытого крышкой, очевидно. То есть "эксперт" не понимает, что метафора про крышку появилась вместе с паровыми машинами, что речь идёт о давлении пара в рабочем котле, которое необходимо, чтобы машина работала, и о необходимости время от времени стравливать пар, чтобы не произошёл взрыв. Паровоза человек никогда не видел, в его возрасте удивительно, конечно, но бывает. Что по-настоящему удивительно, так то, что маститый политтехнолог представляет себе устройство современного общества так же отчётливо, как устройство паровоза – никак он себе его не представляет. И что уж совсем ни в какие ворота, мнение этого эксперта всё ещё многим интересно, насколько я знаю – даже во власти. Полуэктов, повторю, лишь один из примеров. Десятки экспертов разной значительности накануне очередного раунда протестов пытались убедить государство Российское отнестись к бунтующим "навальнятам" помягче. Угрожая в противном случае тяжёлыми последствиями, эскалацией социальной напряжённости. Эти люди, я думаю, делятся на три типа. Настоящие иностранные агенты, которым уже платят за антироссийскую агитацию. Безработные эксперты, которые очень хотели бы, чтобы им начали платить, и лезут по этому случаю из кожи вон. И искренние дураки, которые, ни в чём не сомневаясь, повторяют мантры о демократии, праве на свободу собраний и, конечно, о возмущении народа коррупцией. Эти последние, конечно, самые опасные, потому что уверены, что делают хорошее, серьёзное дело и совершенно не понимают, кому помогают. Впрочем, как раз в эти дни им стали объяснять, на кого они работают – так понятно, что ошибиться уже невозможно. Маски сброшены – это большевики Ещё одно удивительное событие последних дней – российская несистемная оппозиция перестала сама себя стесняться. Как будто какой-то невидимый барьер прорвало: в социальных сетях интеллектуальные лидеры этой тусовки один за другим стали постить картинки, которые уподобляют нынешних правоохранителей царским жандармам, а нынешних "протестующих" – большевикам. "Историк" Иван Курилла поместил в фейсбуке два фото: конная полиция, перекрывшая в 1905 году вход на Дворцовую площадь, – и современные росгвардейцы, стеной стоящие на том же самом месте. Мог бы уже ничего в пояснение не писать – и так понятно, кому он сочувствует и, самое главное, кем считает нынешних протестующих – наследниками русских революционеров начала прошлого века, которым со второй попытки удалось разрушить страну. К середине дня было известно о 1647 задержанных на незаконных митингах. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Эксперт, обычно комментирующий "нарушения" на выборах разного уровня в России, а сейчас, конечно, яростный агитатор "за Навального" Александр Кынев у себя в аккаунте поместил картину "Обыск у Ленина в Шушенском" и передал своё сочувствие всем, "кто в эти дни переживает подобное". Там ещё и комментарии есть, в которых поклонники господина Кынева убеждают друг друга, что да, Навальный – это Ленин сегодня. Я привёл два примера, но их сотни. И это не "на полях протеста". Это упражняются как раз те, кто даёт современному русскому протесту содержание. Маски сброшены. Эти люди отныне честно говорят себе и сторонникам, кого они почитают, кому подражают и что собираются делать со страной после своей победы. Их цель – уничтожение (а до того унижение) государства Российского и русского народа. На "немецкие", то есть на западные деньги. Как и у их предшественников. И они готовы идти до конца в своём стремлении к разрушению – конечно, обеспечив собственную безопасность. Как-то так получается, что наиболее яростные агитаторы непосредственно на площадь драться с полицией не попадают. Мешает что-то. Один за другим пишут: мысленно с вами, но вот именно сегодня не могу. Очень по-большевистски, кстати, те тоже "берегли себя для будущих боёв". Эффективная полиция, малочисленные митинги Несмотря на заклинания экспертов, 31 января силы правопорядка были отлично подготовлены к любому развитию событий. Готовность была настолько явной, что желающих потягаться с полицией силой нашлось в большинстве российских регионов совсем немного. В среднем, можно сказать, что в большинство российских регионов на площадь вышло в десять раз (!) меньше протестующих, чем неделей раньше. В Хабаровске не насчитали и полусотни голосящих "за Навального". Задержано 13 человек. Во Владивостоке, где на площади в прошлый раз, по данным властей, было больше тысячи, а по данным самой оппозиции, более трёх тысяч, на этот раз едва насчитывают 120 человек, правда, довольно буйных (задержано на месте 76). Исключением из этого правила стал разве что Екатеринбург, где в сквере у театра драмы, по некоторым данным, вместе с бывшим мэром Евгением Ройзманом собралось до двух тысяч человек. Результат был достигнут, видимо, благодаря отличной предварительной работе полиции и Росгвардии. Как это было сделано, рассказал в своём блоге один из очевидцев событий во Владивостоке: В Совфеде увидели госизмену в призыве ФБК к США ввести санкции против россиян Накануне в город была ввезена техника. Стоящие за день до мероприятия автозаки на Светланской здорово прочищали мозг тем, кто ещё не определился, хочет ли он побороться с системой. Затем перекрытие "космонавтами" подземного перехода. Само мероприятие проходило в центре, у памятника Борцам. Чтобы туда пройти, нужно перейти дорогу (собственно Светланскую). Движение по Светланской никто перекрывать не стал. Едут машины, центр, поток плотный. Тут же стоят гайцы. То есть просто перебежать дорогу не получится. Нужно воспользоваться подземным пешеходным переходом. Так вот… перекрыли входы в подземный переход. И вежливо просили всех, кто пытался попасть на ту сторону (к митингующим) выбрать обход через Океанский проспект. То есть чтобы попасть на митинг, нужно было подняться по Океанскому проспекту до ближайшего пешеходного перехода, потом спуститься по нему же на Светланскую, затем подняться по Светланской до почтамта (там пешеходный переход) и спуститься к митингующим. Метров 700-800, но два раза "в сопку". Так и разбились мечты большинства протестующих. О банальную человеческую лень. На самой площади собралось человек 120 (это с ментами и журналистами). За каждым задержанным бежали журналисты, понимая, что это единственное, что им сегодня светит снять. Так или почти так происходило почти в каждом из городов, где были сегодня анонсированы акции протеста. Кроме тех, в которых эти акции не состоялись вовсе, как, например, в Биробиджане и Благовещенске. Конечно, свою роль в этом сыграли не только умелые действия правоохранителей. Власти в большинстве регионов, что называется, проснулись. Начали серьёзную работу в школах и вузах, попытались привлечь к контрагитации местных лидеров мнений, серьёзно работали с родителями школьников. Сергей Шмидт, историк и политический эксперт из Иркутска, так описал часть своей сегодняшней беседы со студентами: Моё поколение разрушило страну, в которой родилось, и до сих пор мучается вопросом, как к этому относиться? Но по правилам игры под названием "жизнь" многие люди из моего поколения играют сейчас против команды, которая подозревается в намерениях разрушить страну, в которой родились вы. И вы должны этих людей, которые минимум вдвое старше вас, понимать. Думаю, что такие разговоры едва ли менее эффективны, чем полицейские кордоны. В столицах всё спокойно? Нет, но журналистов больше, чем протестующих Накануне было официально объявлено, что в центре Москвы принимают серьёзные меры безопасности, была опубликована карта с закрытыми станциями метро и перекрытыми улицами. Провести акцию протеста на Лубянке и Старой площади у организаторов просто не получалось, и примерно в 10 утра "штаб Навального" объявил, что собираться надо на Сухаревской и у Красных Ворот. В Петербурге произошло то же самое: вместо Невского проспекта было велено собираться у ТЮЗа. С этого момента стало понятно, что "ФБК сливает протест", ничего серьёзного 31 января не планируется – даже маленький митинг у Лубянки мог бы быть серьёзным событием и провокацией, но митинговать не в центре города означает, что тебя не заметят. Собственно, тот факт, что протест ушёл за Бульварное кольцо, означал, что Москва оказалась так же хорошо готова к протестам, как и большинство других городов страны. Лучше всего об этом сказал один из петербургских журналистов в эфире канала Владимира Соловьёва: "Протест обезглавлен, им просто нечего делать". Разумеется, это не означало, что протестующих на площадях не было вовсе, и тем более на означает, что не было провокаторов, сознательно нарушавших закон. На Большом Устьинском мосту вывесили баннер с призывом выходить на митинг (исполнителей акции разыскивают). Оппозиционный "Дождь" показывал своим подписчикам Сухаревскую площадь, где перед цепью росгвардейцев ходили десятки журналистов в ярких жилетах, и сообщал: "Здесь уже сотни людей! Они прибывают в геометрической прогрессии". Пытались говорить и о неспровоцированных задержаниях. Однако всем было видно, что ни толп, готовых штурмовать власть, ни каких бы то ни было лидеров 31 января на протестах нет. Пара протеста в том самом котле под крышкой на второй митинг толком не хватило. Опять-таки в первую очередь благодаря отличным скоординированным действиям полиции и Росгвардии – на той же Сухаревской площади и у Красных Ворот велись почти непрерывные задержания. Правоохранители не ждали, пока толпа успеет скопиться и разогреться, действовали – под руки, в автобус, протокол… Это довольно эффективная тактика при вялом протесте, говорят профессионалы. Чем больше людей, тем больше вероятность, что толпу удастся завести и повести на прорыв полицейских рядов. Но пока люди постепенно подходят, скучают, видят, что полиция работает, нужного градуса достичь не удаётся. "Сначала мы подберём интеллигентное оружие": Баранец остудил пыл "атакующего" Калининград НАТО Представителей прессы здесь визуально больше, чем протестующих, – это фраза корреспондента Царьграда очень точно характеризует происходящее в большинстве "локаций" протеста 31 января. В большинстве, но не во всех. В Северной столице было совершено несколько провокаций по отношению к сотрудникам полиции. В одном случае офицеру пришлось достать табельное оружие. В Москве, в Вознесенском переулке, загорелся полицейский автомобиль. Это обычная тактика протестующих, описанная во всех методичках: если вас мало, задирайте полицию, больше шансов, что пресса заметит. Надо понимать, что победа на площадях и победа в информационном пространстве – вещи разные. Покой нам только снится Что нужно твёрдо понимать после сегодняшних событий? Что поражение антигосударственных сил произошло, но, увы, не было решающим. Эффективные действия властей всех уровней и прежде всего сил правопорядка позволили вред от выступления оппозиции в конкретный день 31 января свести к минимуму. Но стратегия противника состояла не в том, чтобы добиться сегодня решительной победы. Современная стратегия цветной революции состоит в том, чтобы брать силы правопорядка измором. Да, каждый отдельный митинг не слишком впечатляет, каждое отдельное незаконное шествие легко разогнать, но они следуют одно за другим. Каждые выходные. Постепенно создаётся впечатление, противоположное первоначальному: власть ничего не может сделать, протесты продолжаются, "их не запугать". В какой-то момент власть может дрогнуть – как мы это видели на Украине в 2014-м. Решение "стоять за родину до конца, не отступать и не уступать", принятое в Белоруссии – безусловно, единственно верное. Но и его недостаточно, если оппозиция достаточно сильна и организована, получается многомесячное противостояние на улицах и площадях. Что же делать? Слушать классиков, вести огонь по штабам. Страшны не малолетние "борцы за свободу" и не боевики, атакующие полицию. По-настоящему подрывают стабильность в стране те, кто находит поводы лично не ходить на площади, но имеет причины день за днём вести антигосударственную агитацию. Это публицисты, "эксперты", псевдожурналисты. Иностранные агенты, грантоеды. "Общественные деятели". Среди них есть "гуманитарные мыслители", "сатирики", известные и даже по-настоящему популярные артисты. Чтобы справиться с революцией, мало разрушить баррикады и перекрыть рядами ОМОНа важные улицы в центре городов. Нужно, чтобы агитаторы и организаторы массовых беспорядков, мечтатели о государственном перевороте сели в тюрьму за свои преступления. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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