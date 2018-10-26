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Навальный с непогашенной «условкой» улетел в Вену

26 октября 2018, 17:39  •  49 • В России

Блогер Алексей Навальный зачастил с полетами по миру. В мае из-за отпуска в Италии Навальный не пришел на организованный им же митинг. В июне уехал в Венгрию, а оттуда - в Германию. Только вернулся в Москву и тут же полетел в Варшаву, а затем в Америку.

Теперь Навальный упаковал чемоданы и со всей семьей улетел в Вену на выставку картин Брейгеля.

«Прочитав в сто двадцать восьмой раз „Проходящая сейчас в Вене выставка Брейгеля — событие, случающееся один раз за жизнь человека“ и „Такое бывает раз в сто лет“, я сказал, что хватит это терпеть и мы тоже должны приобщиться к великому. Каждый член семьи выбрал две картины, о которых он сделает доклад остальным прямо на выставке», - написал Навальный в соцсетях.

Но политологи в рассказы блогера не особо верят.

- Он не тот человек, который искушен культурой и будет лететь в Вены, чтобы посмотреть картины, - рассказал «КП» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. - Это объяснение звучит не убедительно. Мне кажется, Вена — это то место, где проводят политические переговоры. Австрия страна нейтральная. Не удивлюсь, если он поехал туда для деловых встреч со своими западными партнерами.

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