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Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
25 октября 2020, 13:05 • 29 • Политика
Алексей Навальный разоблачил себя одной чашкой чая. Политолог Александр Сосновский обратил внимание на новое фото блогера в Instagram. На снимке он трапезничает с супругой, однако, в отличие от неё, оппозиционер решил перекусить без сладкого: "Инсулин, коллеги! Гипогликемия и ничего другого".
Журналист, политолог Александр Сосновский на своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ" обратил внимание на странности на новом фото Алексея Навального.
Ранее блогер поделился снимком в сторис на своей странице в Instagram. На нём оппозиционер позирует с супругой Юлией Навальной.
Женщина запечатлена с вилкой в руке, перед ней стоит тарелка с пирогом. Сам блогер между тем обходится, судя по фотографии, одним чаем.
Сосновский назвал данный снимок "саморазоблачением Навального". Он задался вопросом, почему же оппозиционер, в отличие от жены, решил откушать без сладкого?
Таким образом, намекает он, никакого отравления "Новичком", как уверяет сам блогер, в действительности не было.
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