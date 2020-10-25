Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"

Журналист, политолог Александр Сосновский на своём Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ" обратил внимание на странности на новом фото Алексея Навального.

Ранее блогер поделился снимком в сторис на своей странице в Instagram. На нём оппозиционер позирует с супругой Юлией Навальной.

Женщина запечатлена с вилкой в руке, перед ней стоит тарелка с пирогом. Сам блогер между тем обходится, судя по фотографии, одним чаем.

Сосновский назвал данный снимок "саморазоблачением Навального". Он задался вопросом, почему же оппозиционер, в отличие от жены, решил откушать без сладкого?

Инсулин, коллеги! Гипогликемия и ничего другого. Спасибо за ваши фото и посты - мне этого достаточно, чтобы знать о вас всё, - написал политолог.

Таким образом, намекает он, никакого отравления "Новичком", как уверяет сам блогер, в действительности не было.