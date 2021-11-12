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Навальный проиграл суд Дерипаске: Блогера обязали опубликовать опровержение в деловой газете

12 ноября 2021, 00:30  •  87 • Политика
Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала два ролика о бизнесмене Дерипаске и опубликовать опровержение в деловом издании. В случае отказа блогеру-оппозиционеру грозит штраф в 50 тысяч рублей за каждый день просрочки.
Алексей Навальный проиграл ещё один суд о клевете. Блогера-оппозиционера обязали удалить два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске и опубликовать опровержение представленной в роликах информации в газете "Коммерсантъ". Об этом рассказал адвокат предпринимателя Алексей Мельников.
Причиной для иска стали звучащие в роликах заявления Навального, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе. Сумма иска составляла 1 рубль. Дело рассматривалось в арбитражном суде Москвы.
Суд удовлетворил наши требования - обязал Навального опровергнуть информацию, распространённую в его роликах. Также суд обязал удалить эти ролики,
- сообщил адвокат бизнесмена.
При этом он уточнил, что, поскольку канал Навального на YouTube заблокирован, сказанная в роликах про Дерипаску информация должна быть опровергнута в деловом издании "Коммерсантъ". Если блогер-оппозиционер не выполнит решение суда, то ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за каждый день просрочки.

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