Навальный проиграл суд Дерипаске: Блогера обязали опубликовать опровержение в деловой газете

Суд обязал Навального удалить с YouTube-канала два ролика о бизнесмене Дерипаске и опубликовать опровержение в деловом издании. В случае отказа блогеру-оппозиционеру грозит штраф в 50 тысяч рублей за каждый день просрочки.

Алексей Навальный проиграл ещё один суд о клевете. Блогера-оппозиционера обязали удалить два ролика о бизнесмене Олеге Дерипаске и опубликовать опровержение представленной в роликах информации в газете "Коммерсантъ". Об этом рассказал адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

Причиной для иска стали звучащие в роликах заявления Навального, что компании Дерипаски получали государственную поддержку на нерыночной основе. Сумма иска составляла 1 рубль. Дело рассматривалось в арбитражном суде Москвы.

Суд удовлетворил наши требования - обязал Навального опровергнуть информацию, распространённую в его роликах. Также суд обязал удалить эти ролики,

- сообщил адвокат бизнесмена.

При этом он уточнил, что, поскольку канал Навального на YouTube заблокирован, сказанная в роликах про Дерипаску информация должна быть опровергнута в деловом издании "Коммерсантъ". Если блогер-оппозиционер не выполнит решение суда, то ему грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за каждый день просрочки.