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Навальный призвал ввести санкции против олигархов и дирижёра Гергиева
07 октября 2020, 13:15 • 108 • Политика
Алексей Навальный в интервью Bild высказался за введение санкций не против России в целом, а против российских олигархов и ближайшего окружения президента Владимира Путина. В том числе и против главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева.
В эксклюзивном интервью Bild Алексей Навальный заявил о том, что "санкции против всей страны не работают". Речь идёт о введённых ЕС против России рестрикциях. Оппозиционер предложил "ввести запреты на въезд для тех, кто наживается на режиме, и заморозить их активы". К таковым он причислил российских олигархов, высокопоставленных чиновников и ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.
В том числе и против главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева, который, как отметил Навальный, поддерживает Путина.
Но в случае с дирижёром предложил дать тому выбор.
"Если он так сильно любит режим и хочет, чтобы Россия не пошла по европейскому пути, то вы должны сказать ему: вы очень талантливый музыкант, но мы больше не позволим вам въехать в ЕС. Вы можете наслаждаться режимом Путина в России, - цитирует СМИ слова Навального. - Или Гергиев передумает и перестанет хотя бы публично поддерживать Путина".
При этом оппозиционер оскорбительно высказался в адрес режиссёра и других артистов, заявив, что они "очень талантливы и очень лицемерны" - "поддерживают Путина, им это выгодно, но они предпочитают жить на Западе".
Досталось от оппозиционера и экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру. Его Навальный и вовсе назвал "мальчиком на побегушках у Путина, который защищает убийц". Но тут же оговорился, сообщив, что не знает, "какие скрытые платежи он получал от Путина", однако не сомневается в том, что таковые якобы есть.
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