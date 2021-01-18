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Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
18 января 2021, 22:55 • 138 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный по решению суда был задержан на 30 суток. Впрочем, своим задержанием сам активист остался возмущён и из зала суда даже призывал народ выходить на улицы. В ответ на это в Сети ему резонно заметили, что ничего из этого не выйдет: "Извини, Леша…"
Оппозиционер Алексей Навальный был арестован до 15 февраля. В тот момент, когда решение выездного суда озвучивалось, у здания полиции в Химках столпилось несколько десятков его сторонников. Люди с плакатами кричали: "Мы здесь власть". Сам Навальный в ходе слушания также подогревал настроения соратников. Он призвал народ выходить на улицы. По последней информации, региональные штабы Навального собираются 23 января провести "большие митинги" по всей стране.
Журналистка Юлия Витязева в своём телеграм-канале прокомментировала выходку оппозиционера.
"Интересно, соцсети и ютуб, ранее заблокировавшие все аккаунты Трампа из-за «возможных призывов к беспорядкам», в случае с Навальным поведут себя также?" – поинтересовалась она.
Автор телеграм-канала "Майор и генерал" философски заметил, что кричалки "Мы здесь власть" от сподвижников Навального несостоятельны.
"Объясните уже этим полоумным, что «мы здесь власть» в их устах - это полная бессмыслица. Потому что само мировоззрение «индивидуалов» типа Навального исходит из того, что нет никакого «мы», а есть только личные, эгоистичные интересы отдельно взятого индивида. А раз нет никакого «мы», то нет и власти. Извини, Лёша…" – говорится в сообщении.
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