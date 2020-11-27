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Навальный придумал наказание для России со стороны Европы
27 ноября 2020, 16:55 • 74 • Политика
Он призвал Запад к новым санкциям
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что те персональные санкции, которые приняли в Евросоюзе в отношении России, больше не работают. Более того, российские власти, по его словам, не относятся к ним серьезно. Он предложил Западу действовать по-новому, чтобы ответить России свое "отравление". Об этом он заявил во время онлайн-выступления в Европарламенте.
Навальный заявил, что меры должны быть приняты в отношении российских олигархов. Рестрикции, принятые в отношении чиновников, по его оценке, несущественны, поскольку у них много имущества и банковских счетов в Европе, пишет "Интрефакс".
Оппозиционер полагает, что до тех пор, пока Европа не начнет действовать против российских олигархов, власти не будут серьезно относиться к западным санкциям.
Подобная мера, по его заявлению, должна быть принята в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на российские выборы, а также после инцидента в Омске.
Сейчас Навальный продолжает находится в Германии после того, как его спецрейсом доставили в немецкую клинику "Шарите". Пока он не намерен возвращаться в Россию.
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