Навальный при смерти? Вброс "Альянса врачей"* разоблачил политолог Сосновский

Глава "Альянса врачей"* Васильева сообщила о критическом состоянии Навального. Её тут же вывели на чистую воду. "Откуда врачи Навального знают, что у него развивается почечная недостаточность, если по их словам, их к нему не допускают?" – интересуется политолог Александр Сосновский.

Алексей Навальный состоянии, близком к критическому, утверждает личный офтальмолог оппозиционера и глава так называемого "Альянса врачей"* Анастасия Васильева. Однако её почти сразу подловили на вранье.

В качестве подтверждения "предсмертного" состояния Навального, его офтальмолог приводит фотографии результатов неких анализов. Из документов следует, что у пациента имеются острая почечная недостаточность и нарушения в работе сердца. Однако аутентичность представленных на фото документов вызывает большие сомнения.

Почему справка выписана 15 числа, а всплыла только 17? Что за непонятное окно в два дня, за которое оппозиционер не умер, но "с минуты на минуту" точно коньки откинет? Кто сделал эту фотографию? Вопросов хватает,

- комментирует вброс Васильевой Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Откуда врачи Навального знают, что у него развивается почечная недостаточность, если по их словам, их к нему не допускают. Одно из двух - либо их допускают, и они врут все про "режим", либо просто врут без допуска,

- добавляет политолог Александр Сосновский.

Напомним, что в начале года суд заменил Навальному его условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений испытательного срока. Вскоре после попадания в тюрьму оппозиционер принялся жаловаться на боли в спине и ногах. Однако видео с камеры наблюдения в колонии, где Навальный отбывает наказание, продемонстрировало, что "борец с режимом" чувствует себя отлично, ходит вразвалочку, а также дерзит и плюёт на надзирателей.

* "Альянс врачей" включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.