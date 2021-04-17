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Навальный при смерти? Вброс "Альянса врачей"* разоблачил политолог Сосновский

17 апреля 2021, 22:35  •  135 • Политика
Глава "Альянса врачей"* Васильева сообщила о критическом состоянии Навального. Её тут же вывели на чистую воду. "Откуда врачи Навального знают, что у него развивается почечная недостаточность, если по их словам, их к нему не допускают?" – интересуется политолог Александр Сосновский.
Алексей Навальный состоянии, близком к критическому, утверждает личный офтальмолог оппозиционера и глава так называемого "Альянса врачей"* Анастасия Васильева. Однако её почти сразу подловили на вранье.
В качестве подтверждения "предсмертного" состояния Навального, его офтальмолог приводит фотографии результатов неких анализов. Из документов следует, что у пациента имеются острая почечная недостаточность и нарушения в работе сердца. Однако аутентичность представленных на фото документов вызывает большие сомнения.
Почему справка выписана 15 числа, а всплыла только 17? Что за непонятное окно в два дня, за которое оппозиционер не умер, но "с минуты на минуту" точно коньки откинет? Кто сделал эту фотографию? Вопросов хватает,
- комментирует вброс Васильевой Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Откуда врачи Навального знают, что у него развивается почечная недостаточность, если по их словам, их к нему не допускают. Одно из двух - либо их допускают, и они врут все про "режим", либо просто врут без допуска,
- добавляет политолог Александр Сосновский.
Напомним, что в начале года суд заменил Навальному его условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений испытательного срока. Вскоре после попадания в тюрьму оппозиционер принялся жаловаться на боли в спине и ногах. Однако видео с камеры наблюдения в колонии, где Навальный отбывает наказание, продемонстрировало, что "борец с режимом" чувствует себя отлично, ходит вразвалочку, а также дерзит и плюёт на надзирателей.
* "Альянс врачей" включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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