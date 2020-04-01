Навальный представил план победы над коронавирусом. Из двух пунктов

Оппозиционный блогер Алексей Навальный заявил, что у правительства России якобы нет плана борьбы с эпидемией коронавируса. После этого борец с режимом представил на своём сайте собственный "план" по выходу из коронакризиса. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Оказалось, что план Навального по победе над коронавирусом состоит аж из двух пунктов. Первый - остановить эпидемию и вылечить всех, кто заболел. Второй - помочь людям, бизнесу и экономике, которые будут сейчас в очень трудном положении.

"Предлагаю Навальному план по победе на президентских выборах: 1. Зарегистрировать свою кандидатуру. 2. Набрать большинство голосов", - комментирует план Навального в Twitter пользователь @moyshasheckel. "У меня тоже есть план: 1 Завоевать весь мир и победить зло. 2 Вынести наконец мусор", - добавляет @ALitvinow. "У него и экономическая программа была подобная. Он говорил, что просто нужно жить, как живут богатые страны, и поднять зарплаты", - напоминает @Albanian_doctor.

Напомним также, что штаб Навального в Калининграде может стать одним из очагов распространения коронавируса. Координатор движения Александр Черников попал в местную больницу с подозрением на COVID-19, сообщает Nation News.

Фото: скриншот Twitter/@moyshasheckel