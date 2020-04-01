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Навальный представил план победы над коронавирусом. Из двух пунктов
01 апреля 2020, 10:35 • 138 • Политика
Навальный заявил, что у правительства нет плана борьбы с коронавирусом, а у него - есть. А затем представил свой план, состоящий из двух пунктов - всех вылечить и всем помочь.
Оппозиционный блогер Алексей Навальный заявил, что у правительства России якобы нет плана борьбы с эпидемией коронавируса. После этого борец с режимом представил на своём сайте собственный "план" по выходу из коронакризиса. На это обратили внимание пользователи соцсетей.
Оказалось, что план Навального по победе над коронавирусом состоит аж из двух пунктов. Первый - остановить эпидемию и вылечить всех, кто заболел. Второй - помочь людям, бизнесу и экономике, которые будут сейчас в очень трудном положении.
Напомним также, что штаб Навального в Калининграде может стать одним из очагов распространения коронавируса. Координатор движения Александр Черников попал в местную больницу с подозрением на COVID-19, сообщает Nation News.
Фото: скриншот Twitter/@moyshasheckel
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