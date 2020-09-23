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Навальный повёлся на инсайд Le Monde: "Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь"

23 сентября 2020, 11:00  •  199 • Политика
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал публикацию французского издания Le Monde о разговоре Путина с Макроном. "Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь", - написал он язвительно.
Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный высказался на странице Instagram о версии французского Le Monde. В издании ранее вышла "сенсация" о деталях разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Как утверждается в публикации со ссылкой на источник, российский лидер якобы высказывал версию, что Навальный отравился сам.
К тому же, говорится в материале, Путин в беседе с Макроном допустил, что следы отравления могут вести в Латвию. Впрочем, доказательств этому инсайду нет.
Однако Навальный повёлся на статью, будто она чуть ли не официальный релиз о его отравлении. И со всей серьёзностью и долей сарказма стал высмеивать "версию Кремля" - версию, которую выдали в Le Monde.
"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолёте. Впал в кому", - иронично отметил он.
По его словам, согласно этой логике, Навальный ставил конечную цель - "оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно".
"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я как дурак пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - написал он.

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