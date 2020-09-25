Навальный повёлся, а Путин переиграл: Дело о "Новичке" в цитатах токсиколога и разработчика

Когда "Новичком" якобы отравили Скрипаля в Солсбери, пришлось убить кота, спасать соседей и других граждан, живущих поблизости, напоминает ведущий передачи "Взгляд Царьграда". Все, кто приближался к оцепленному району, были в костюмах спецзащиты. Сергею Скрипалю понадобилось почти два с половиной месяца, чтобы прийти в себя. Навальному же хватило и нескольких недель. А если Скрипали, по данным британских СМИ, сменили документы и переехали в Новую Зеландию, то Алексей Навальный продолжает свою блогерскую деятельность - активно пишет в соцсетях и позирует перед камерами. И да, в случае с Навальным ни один кот не пострадал.

А вот что рассказывает один из разработчиков "Новичка": если бы блогер действительно был отравлен, он не смог бы даже до самолёта дойти.

"Прежде всего, даже в самых малых, нетоксичных дозах он вызывает обязательное сужение зрачка под названием миоз. В таком состоянии человек с большим трудом может перемещаться в пространстве, потому что ему зрение практически выключили. Поэтому даже при самом слабом варианте подобной обработки Навальный не смог бы ни до самолёта дойти, ни далее в самолёте действовать. Вы знаете, он бы не вышел из гостиницы, если бы хоть что-нибудь там потрогал или тем более принял внутрь", - уверен один из разработчиков "Новичка", Леонид Ринк.

После публикации "перехваченного разговора между Варшавой и Берлином" в русскоязычных соцсетях появилось множество мемов на эту тему. Как отметила Русская служба Би-би-си, пользователи соцсетей шутили над малоправдоподобностью и наивностью формулировок и проводили параллели "с клише из американских боевиков с примесью кадров из советских комедий".

"Если прочесть статью внимательно, то непременно сложится ощущение, что фантазии с "Новичком" старательно оформлены в якобы нейтральное описание событий. Между строк читатель понимает: Кремль распорядился отравить Навального, все честные западные врачи это дружно подтверждают. И только проплаченные русские пропагандисты хором кричат, что это не так. Довольно мерзкое послевкусие после прочтения этой статьи", - признаётся автор сюжета.

В свою очередь главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев категорично заявил, что в случае с Навальным был не "Новичок" однозначно.

"Это вообще не фосфорорганическое соединение, это вообще не отравление. Это не диагноз даже, понимаете, это даже не версия, а какая-то фантастика. Просто фантастическое предположение или заключение, не подтверждённое ни документально, ни клинически - никаким образом", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что Берлин не стал сотрудничать с российской стороной. Был сделан ряд неприятных заявлений и выдвинуты обвинения.

Экспертов удивляет то, что в этой истории сторонники Навального, изымая бутылку из гостиничного номера, уже использовали средства защиты.

Сейчас Алексей Навальный выписан из берлинской клиники "Шарите". Как пояснили немецкие медики, состояние пациента улучшилось до такой степени, что лечение можно было прекратить.

"Блогер даже успел почитать прессу и повёлся на публикацию в Le Monde, где говорилось, что якобы президент Владимир Путин в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный мог сам принять яд. Навальный отреагировал так, будто эта статья - чуть ли не официальный релиз о его отравлении", - замечает корреспондент Царьграда.

В частности, Навальный в одном из своих постов в Instagram заметил, что "Путин его переиграл". Стоит добавить, что "Новичок" ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался. На этом фоне обвинения в адрес России выглядят абсурдно.

"Либо это действительно лишний повод сорвать проект "Северный поток - 2" и попытаться убрать Россию с мирового рынка", - заключает автор сюжета.