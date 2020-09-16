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Навальный повторил финт Ющенко: "Люди у нас любят несчастных, юродивых"

16 сентября 2020, 10:20  •  187 • Политика
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы. Обозреватель News Front Юлия Витязева уверена, что блогер попытается повторить путь украинского экс-президента Виктора Ющенко. "Люди у нас любят несчастных, униженных и оскорблённых, отравленных юродивых, понимаете. И естественно, Навальный сейчас вернётся в Россию великомучеником. Недотравленным борцом с режимом, бесстрашным", - прокомментировала она.
Российский блогер Алексей Навальный во вторник, 15 сентября, опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы. Его оценила обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева.
Навальный опубликовал своё фото из берлинской клиники "Шарите", а также похвастал перед подписчиками, что накануне начал дышать самостоятельно. Также он добавил, что скучает по своим подписчикам.
По словам Витязевой, перед Навальным сейчас стоит выбор - остаться в Европе или вернуться в Россию. Если он останется, то его ждёт незавидная судьба политических изгнанников, вроде Аркадия Бабченко и Светланы Тихановской. Если же он вернётся, что, по мнению обозревателя News Front, более вероятно, то может попытаться повторить путь Виктора Ющенко.
Речь идёт о кандидате в президенты Украины, который боролся на выборах с Виктором Януковичем. Оба претендента имели равные шансы стать главой страны. Однако после "отравления диоксином", которого, как выяснилось спустя 15 лет, в реальности не было, Ющенко смог вырваться вперёд.
Потому что люди у нас любят несчастных, униженных и оскорблённых, отравленных юродивых, понимаете. И естественно, Навальный сейчас вернётся в Россию великомучеником. Недотравленным борцом с режимом, бесстрашным, - сказала Юлия Витязева в интервью Царьграду.
Она добавила, что в западном сегменте соцсетей уже во всю пишут: "Боже, как он может возвращаться в эту страшную Россию. Его же там отравят. Алексей, берегите себя, будьте осторожны". Это абсолютно наивное понимание ситуации, но оно работает, пояснила обозреватель News Front.
Через год выборы в Государственную Думу. И за этот год Навальный, который был, действительно, реально нужен блогером, он был блогером… Сейчас, понятное дело, у него статус возвысился, поменялся. И вот сейчас у него есть год. За этот год он будет собирать под свои знамёна всех невменяемых. С тем чтобы под выборы в Государственную Думу провести, провернуть белорусский сценарий, - подытожила Юлия Витязева.

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