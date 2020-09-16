Навальный повторил финт Ющенко: "Люди у нас любят несчастных, юродивых"

Российский блогер Алексей Навальный во вторник, 15 сентября, опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы. Его оценила обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева.

Навальный опубликовал своё фото из берлинской клиники "Шарите", а также похвастал перед подписчиками, что накануне начал дышать самостоятельно. Также он добавил, что скучает по своим подписчикам.

По словам Витязевой, перед Навальным сейчас стоит выбор - остаться в Европе или вернуться в Россию. Если он останется, то его ждёт незавидная судьба политических изгнанников, вроде Аркадия Бабченко и Светланы Тихановской. Если же он вернётся, что, по мнению обозревателя News Front, более вероятно, то может попытаться повторить путь Виктора Ющенко.

Речь идёт о кандидате в президенты Украины, который боролся на выборах с Виктором Януковичем. Оба претендента имели равные шансы стать главой страны. Однако после "отравления диоксином", которого, как выяснилось спустя 15 лет, в реальности не было, Ющенко смог вырваться вперёд.

Потому что люди у нас любят несчастных, униженных и оскорблённых, отравленных юродивых, понимаете. И естественно, Навальный сейчас вернётся в Россию великомучеником. Недотравленным борцом с режимом, бесстрашным, - сказала Юлия Витязева в интервью Царьграду.

Она добавила, что в западном сегменте соцсетей уже во всю пишут: "Боже, как он может возвращаться в эту страшную Россию. Его же там отравят. Алексей, берегите себя, будьте осторожны". Это абсолютно наивное понимание ситуации, но оно работает, пояснила обозреватель News Front.