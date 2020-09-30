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Навальный портит Макрону миротворческую карму? Слитый разговор может сорвать планы Парижа по Минску
30 сентября 2020, 21:45 • 212 • Политика
Ситуация с Навальным портит Макрону его миротворческую карму? Слитый разговор французского лидера с Путиным может сорвать планы Парижа по Минску.
Президент Франции Эммануэль Макрон претендует на лавры миротворца в решении белорусского политического кризиса, несмотря на то, что Елисейский дворец открыто поддерживает лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
Как сообщает французская Le Monde, Макрон предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество в урегулировании ситуации в Белоруссии. Ранее с аналогичной просьбой к Кремлю обратились Германия и Евросоюз. Однако в свете слитого разговора по Навальному шансы Парижа невелики. Как и шансы Евросоюза, которого Москва считает главным организатором цветных революций на постсоветском пространстве.
29 сентября Макрон встретился с Тихановской и обсудил с ней дальнейший вариант развития беломайдана, пишет ИноСМИ. По словам самой Тихановской, президент Франции пообещал помочь оппозиции в переговорах с властями. Она утверждает, что решающий момент наступит через 6-8 месяцев.
Политтехнолог Марат Баширов ранее заявил, что Макрон сильно подставил себя после того как его разговор с Путиным слили журналистам. По словам эксперта, доверия к французскому лидеру теперь не будет никакого.
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