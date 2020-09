Навальный поработает на Россию • 44 • В мире Сенсационное заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о западной провокации с отравлением блогера Алексея Навального и обещание представить в течение одного-двух дней доказательства, стремительное опровержение властей ФРГ, сообщения о "пропаже" из финской лаборатории анализов болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, которого Россия отравила якобы "Новичком", требование российского МИД к Берлину предъявить результаты анализов "гостя канцлера" подтверждают: начинается самое интересное. Автор:

Сергей Латышев Журналистские "исследовательские платформы", а на самом деле "сливные бачки" западных спецслужб The Insider и Bellingcat, уши которых торчат из всех крупных антироссийских провокаций Запада последних лет, в конце текущей недели выдали сенсацию. Оказывается, образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который в 2015 году стал якобы жертвой отравления нервно-паралитическим ядом класса "Новичок", бесследно исчезли из финской лаборатории VERIFIN, одной из пяти в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для работы с биоматериалами. Объяснять причину, почему Болгарии было отказано в продлении срока хранения "вещдока", несмотря на незавершённое расследование, и каким образом даже раньше положенного срока анализы "испарились", в лаборатории решительно отказались. Значит, это было сделано в стране – члене Евросоюза при поддержке ОЗХО, покрывающей с некоторых пор западные провокации против России и Сирии. Такие провокации, как против Скрипалей и Навального, готовятся не один месяц. И если якобы использованный в них яд – пресловутый "Новичок" – может оказаться скомпрометированным, значит, пора заметать следы. Особенно после того, о чём заявил в Минске российскому премьеру Михаилу Мишустину белорусский президент Александр Лукашенко. "Царь-бомба" Лукашенко А заявил Батька следующее: Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них, Запада, появилась новая фишка – опять "Новичок", опять отравление. Я вам должен сказать, что вчера-позавчера... до выступления Меркель – она заявила, что ему, то есть Навальному, хотели закрыть рот, – мы перехватили разговор... Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином – два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. И вот что в Минске узнали из этого разговора: "Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, её администрации факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы "отбить охоту Путина сунуться в дела Беларуси". Наверное, отправим в ФСБ... Бортникову (глава ФСБ России. – ред.), с Нарышкиным (директор Службы внешней разведки России. – ред.), думаю, нужно будет серьёзно разобраться в этой ситуации. Мы и голос, и текст передадим, материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб, чтобы они разобрались, кому это надо". Великолепное предложение – наверняка разберутся, и стимул есть: Запад вопит "отравление было, это был старый знакомый "Новичок" и готовит очередные антироссийские санкции. А Россия никого не травила, и это теперь можно будет доказать, как и то, кто именно водит западных политиков за нос, подсовывая им раз за разом откровенную дезу. Россия с помощью своих спецслужб во всём этом обязательно разберётся и, конечно, ознакомит с тем, что узнала, весь мир. Президент Белоруссии Александр Лукашенко: "Никакого отравления Навального не было", была провокация. Фото: Sasa Dzambic Photography / Shutterstock.com В общем, много крови попортили, особенно в последние недели, Лукашенко поляки и прочие немцы, думая, что это будет улица с односторонним движением. Но Батьку на испуг не возьмёшь. Как, впрочем, и Россию, ведущую себя совершенно уверенно и спокойно, потому что и без помощи белорусов наверняка знает о происшедшем намного больше, чем пока говорит, давая возможность Западу, создавшему очередного Скрипаля, забраться в ловушку поглубже. Попал в точку Мгновенная реакция МИД ФРГ на обвинение Лукашенко доказывает, что он попал в точку. Это "неправда", фальсификации не было, нам "нечего добавить", заявил ТАСС представитель германского правительства. При этом одновременно, как стало известно немецкой газете Die Welt, Берлин добился исключения президента Белоруссии из готовящегося санкционного списка ЕС в связи с событиями в этой стране, на чём настаивали, например, Вильнюс, Рига и Таллин. Никаких противоречий тут нет, всё, наоборот, очень логично: господин Лукашенко, хоть вы и "последний диктатор Европы", как можем, прикроем, но не давайте русским всего! Москва меняет тон Москва тоже – и, конечно, неспроста – стала вести себя совершенно иначе, как право имеющая, а не тот, кто нашкодил и теперь боится ответственности. В очередной раз становимся свидетелями ситуации, когда тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений наши партнёры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества, – заявили ТАСС в МИД России. В заявлении внешнеполитического ведомства России подчёркивается: "Становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО". Пребывание коматозного Навального в Германии – это сплошное антироссийское шоу. Фото: Kay Nietfeld/dpa / Globallookpress Пребывание коматозного Навального в Германии – это сплошное антироссийское шоу. Фото: Kay Nietfeld/dpa / Globallookpress Официальный представитель МИД России Мария Захарова, со своей стороны, указала, что немецкое внешнеполитическое ведомство не предоставило российскому послу никаких доказательств, что Навального отравили, а Берлин вместо этого пытается обосновать заранее спланированные "ответные меры". МИД России напомнил немецким властям, что более чем неделю назад российская Генпрокуратура обратилась к Минюсту Германии с официальным запросом о правовой помощи, выразила готовность представить ФРГ экспертизы и исследования, проведённые после госпитализации Навального в Омске. Зачем это шоу? Однако вместо честного сотрудничества с Россией немецкие власти подписались под ангажированным и абсолютно нелепым выводом своих врачей, что Навальный отравлен некой разновидностью "Новичка", хотя соответствующие симптомы уже проходят. Немцы после небольшой, взятой для приличия паузы забили во все колокола, организуя очередной "крестовый поход" Запада против России, от которого больше всех пострадает сама Германия, потому что под ударом сразу же оказалось завершение строительства "Северного потока – 2". У объективных наблюдателей даже сложилось впечатление, что Берлин, испугавшись беспрецедентно жёстких американских санкций против десятков немецких компаний, участвующих в проекте, и причастных к нему региональных чиновников, сам пытается создать предлог, повод для обиды, чтобы заморозить его, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это нанесёт по ФРГ страшный удар. "Северный поток – 2" может оказаться первой жертвой провокации с Навальным. Фото: Stefan Sauer/dpa/ Globallookpress Россия пугает новым истребителем. Серьёзно? - The National Interest На злонамеренное шоу указывает всё, что происходило с первых минут пребывания коматозного Навального в ФРГ, – мотоциклисты, сопровождавшие длинный автомобильный кортеж Навального, статус "гость канцлера", мощная охрана известной своими политическими диагнозами клиники "Шарите", появление в нужное время всемирно раскрученного бренда – его величества "Новичка", хотя если бы это был он, в живых не осталось бы ни Навального, ни минимум половины пассажиров самолёта, на котором тот летел. Ну а дальше запущена отработанная на Скрипалях технология: осуждение западных стран, ЕС, НАТО, обращение в ОЗХО с присказкой – наш диагноз правильный и абсолютно верный, результаты анализов никому не покажем, никаких возражений от России не принимается... Россией управляют дураки? Всё это, увы, можно было предвидеть заранее, и для России это вряд ли стало сюрпризом. Москва не выдаёт Польше обломки самолёта, на котором вследствие человеческого фактора разбилась в 2010 году под Смоленском польская правительственная делегация во главе с президентом Лехом Качиньским, только потому, что, если эта просьба Варшавы будет выполнена, поляки немедленно "найдут" на обломках следы всех мыслимых и немыслимых взрывчатых веществ и повесят эту авиакатастрофу на Россию, а союзники Варшавы "злокозненность" Москвы быстро подтвердят. Хотя бы потому, что на этих обломках, действительно, после их передачи полякам окажется всё, что надо и чего на них нет сейчас. Понятно, что в России хорошо понимали, когда передавали Навального Германии, что в "Шарите" у него найдут всё, что потребуется, как это случилось однажды с тоже "отравленным" Россией Виктором Ющенко. И, тем не менее, не страдающее наивностью руководство России на это пошло. Мало того, позволило себе успокоительные заявления и длительную паузу в жёстком реагировании на сразу раздавшиеся обвинения в отравлении, которые первым озвучило само окружение Навального. Что грядёт? Почему? Наверно, потому, что оно имело в рукаве козыри, которые Западу будет нечем крыть. Вероятно, России, во-первых, тоже было известно кое-что из внешних источников об операции под условным названием "Сакральная жертва", раз о ней что-то дошло даже до Белоруссии. Во-вторых, западный "казачок" и "лидер оппозиции" Навальный с его окружением, естественно, находились под плотным наблюдением российских спецслужб, которые ожидали подвоха и утроили бдительность. Предотвратить отравление блогера какой-то заразой (но, разумеется, не "Новичком"), если это был кто-то из его ближайшего, имевшего доступ к телу окружения, было сложно, но зафиксировать этот момент на камеру или плёнку, может быть, удалось. К тому же даже обычный человек благодаря почти везде развешанным камерам слежения сегодня – как на ладони. Это означает, что власти России, нельзя исключать, уже знают, кто подложил свинью Навальному, с кем этот человек связан в стране и за рубежом, от кого получил "псевдо-Новичок". Это могло быть заснято и задокументировано. Оставалось лишь посмотреть, как поведут себя дальше организаторы провокации, проверить искренность немцев – скажут они честно о том, чем на самом деле отравили Навального, или нет, а также посмотреть на реакцию западных стран в целом – какие из них более, а какие менее вменяемые. Ну и, конечно, имело смысл дать возможность Западу по уши измазаться в той грязи, которую он заботливо заготовил для России, отомстить, поймав за руку, за прошлые провокации такого рода и отбить всякое желание заниматься такими делами в будущем. Этот момент сейчас и наступает: Москва изготовилась к мощнейшему контрудару. Если это так, то Навальный всё-таки сослужит России хорошую службу. 