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Навальный получит компенсацию по решению ЕСПЧ «в общем порядке» - Минюст

16 ноября 2018, 09:24  •  141 • Политика
Минюст РФ уверяет, что компенсация в размере 63,7 тысячи евро, назначенная оппозиционеру Алексею Навальному по решению ЕСПЧ, будет выплачена «в общем порядке».
Российские власти выплатят компенсацию в размере 63,7 тысячи евро, которую оппозиционеру Алексею Навальному присудил Европейский суд по правам человека, «в общем порядке».
В такую сумму ЕСПЧ оценил страдания Навального из-за нарушений его прав при задержаниях на протестных акциях. В Минюсте РФ, комментируя выплату, отметили, что снижение суммы почти в три раза при пересмотре дела Большой палатой ЕСПЧ ставит под сомнение аргументацию суда в целом.
Большая палата ЕСЧП вынесла окончательное решение по делу «Навальный против России» накануне, 15 ноября, обязав правительство РФ выплатить истцу 50 тысяч евро компенсации морального вреда, а также возместить материальный ущерб и судебные издержки, напоминает «Интерфакс».

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