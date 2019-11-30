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Навальный получил в Мосгордуме "титул" чудака на букву М - соцсети

30 ноября 2019, 08:24  •  73 • Политика
Навальный устроил стычку с главой "Трезвой России" Хамзаевым и получил от последнего "титул" чудака на букву М.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный вступил в перепалку в Мосгордуме с главой "Трезвой России" и координатором по межнациональным и межрелигиозным отношениям "Единой России" Султаном Хамзаевым и получил от него "титул" чудака на букву М. Поводом для стычки послужила публикация на сайте "борца с режимом", в которой говорилось, что Дагестан - это "деревня" и "тюрьма".
Хамзаев попытался выяснить у Навального, кто дал тому право так уничижительно отзываться в адрес Дагестана и дагестанского народа. Оппозиционер начал всячески увиливать и изворачиваться, но глава "Трезвой России" продолжил задавать конкретные вопросы.
"Я задал вам вопрос. Вы говорите "людей". Каких людей? Я с вами разговариваю. Вы за себя отвечайте", - сказал Хамзаев Навальному.
Также политик не сдержался и назвал блогера чудаком на букву М. Цитата Хамзаева разошлась по соцсетям в качестве нового "титула" Навального.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
"Человек претендует на публичную политику. Я задал ему конкретный вопрос, он на него не отвечает, вёл себя как воинствующий фашист. Я задаю ему вопрос, и он слышит мой вопрос и пытается психологически на него воздействовать", - рассказал Хамзаев о стычке с Навальным в интервью Daily Storm.

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