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Навальный покусился на славу Савченко: "Лежу голодный"
31 марта 2021, 19:55 • 132 • Политика
Алексей Навальный объявил голодовку в колонии и требует пустить к нему приглашённого врача. "Лежу голодный, но пока с двумя ногами", - сообщил оппозиционер-уголовник.
Оппозиционер-уголовник Алексей Навальный объявил о начале голодовки. Информацию об этом опубликовали его соратники на странице "борца с режимом" в социальной сети Instagram.
В сообщении говорится, что Навальный объявил голодовку, чтобы к нему пустили приглашённого врача в связи с его жалобами на боли в спине и ногах. Тюремный врач, осматривавший оппозиционера, никаких проблем у него со здоровьем не обнаружил.
- говорится в сообщении Навального.
Ранее к таким же методам "борьбы" прибегали украинская лётчица Надежда Савченко, осуждённая за убийство российских журналистов, а также называющий себя режиссёром украинец Олег Сенцов, осуждённый за подготовку теракта в Крыму. Оба провели в "голодовке" многие месяцы. Секрет столь длительного голодания был прост - на самом деле они ели, но лишь определённые продукты.
Напомним, что Навальный попал в тюрьму из-за нарушения условий своего условного наказания по делу "Ив Роше". Суд постановил заменить условный срок "борца с режимом" на реальный. Сейчас Навальный отбывает своё наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове.
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