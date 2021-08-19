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Навальный показал личное отношение к людям одной фразой в новом обращении
19 августа 2021, 17:50 • 144 • Политика
На странице оппозиционера в Instagram появилось новое обращение. В тексте пользователи обнаружили фразу, которая показывает истинное отношение Навального к людям.
В Instagram Алексея Навального появился новый пост со ставшими уже традиционными нападками на единороссов и продавливанием своей системы "умного голосования". В потоке пропагандистского текста пользователей задела фраза, которой автор выразил своё отношение к гражданам.
"Мы отомстим ЕР и Кремлю <…>. Это не займёт много времени. Это безопасно. Вы, извините, точно не надорвётесь и не переработаетесь", - говорится в сообщении.
В Сети тут же ответили на эту ремарку от Навального. Автор телеграм-канала "Кремлёвская прачка" отмечает, что именно эта фраза "чётко характеризует его ЛИЧНОЕ отношение к обычным людям, которые свято в него верят". "Не зря в библейских заповедях сказано: не сотвори себе кумира", - добавляет блогер.
Журналистка Юлия Витязева у себя в телеграм-канале "перевела" весь смысл сообщения Навального, очистив его от пропагандистской шелухи. По сути, указывает Витязева, Навальный призывает граждан, которых он не уважает, проголосовать за то, чтобы в Думу пропихивать "всякий сброд".
"Так что давай, быдло, отрывай свой зад от дивана и мандруй голосовать за того, за кого я тебе скажу. Понял, скот ленивый?" - утрируя, расшифровала журналистка.
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