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Навальный подвинул: Бутина нашла четыре причины, почему США не спешат встречаться с Тихановской
01 октября 2020, 11:30 • 60 • Политика
Мария Бутина назвала сразу четыре веские причины, почему представители США не спешат встречаться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской: Навальный подвинул её в антироссийской повестке.
Тихановская не является кандидатом США в чистом виде и приближённой к американской кормушке. Быть может, это обстоятельство ещё изменится, но через определённое время.
Второй причиной, почему Вашингтон осторожничает с Тихановской, являются весомые вложения США в Лукашенко. В качестве примера Бутина привела поездку в Минск госсекретаря Майка Помпео. В феврале 2020 года он уверял Белоруссию, что американцы помогут энергоресурсами. Правда, озвучивал и условие: необходимо порвать с Россией.
Третья причина - в США не любят лузеров, а Светлана Тихановская вот-вот им может стать. В Белоруссии протесты затихают, а процесс захвата власти оппозицией явно затянулся. Кроме того, имело место её бегство в Литву. По мнению Бутиной, это никак нельзя назвать победоносным восшествием на пост президента страны.
"В-четвёртых, для антироссийской повестки сейчас достаточно Навального, так что КПД от встречи с Тихановской явно спорный", - написала она в Telegram-канале "Мария Бутина".
США, по-видимому, не хотят заниматься Белоруссией, когда на носу собственные выборы президента. Бутина предположила, что Дональд Трамп может и вовсе не знать, где находится такое государство, как Республика Беларусь.
Также в посте сказано, что с Тихановской, вероятно, работают западные политтехнологи. Специалисты с Запада пишут лидерше оппозиции тексты, меняют её внешний вид, и за последний месяц изменения заметны. Однако на этом пока всё.
Скриншот: Telegram/@mariabutina
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