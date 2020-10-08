Навальный подсказал, как правильно разыскать исчезнувшую Певчих

Находящийся в Германии Алексей Навальный прокомментировал заявление МВД России о его спутнице Марии Певчих, которая уже месяц уклоняется от разговора с правоохранителями. Оппозиционер заявил, что правоохранительные органы неправильно её ищут.

Речь идёт о "подруге" беглых олигархов Евгения Чичваркина и Михаила Ходорковского и жительнице Лондона Марии Певчих. Она сопровождала Алексея Навального в его роковой поездке, но при этом не села с ним в один самолёт, в котором тому стало плохо. Сотрудники ФБК долго отмалчивались по поводу Певчих, но потом в унисон заявили, что она якобы возглавляет отдел расследований фонда. При этом ни в одном "расследовании" ФБК имени и фамилии Певчих не значится.

В четверг, 8 октября, в МВД заявили, что Певчих не числится среди сотрудников ФБК. Кроме того, бутылочки со следами яда "Новичок", которую она якобы вывезла из России, не было в её багаже. Она была куплена в автомате, расположенном в чистой зоне аэропорта.

Навальный попытался отвлечь внимание от женщины, воспользовавшись ошибкой в пресс-релизе МВД. В нём Мария Певчих была названа Мариной.