Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Его заявления не воспринимаются всерьёз»: как Зеленский намерен «возвращать» До...
Не будем никого слушать: Турция ответила Трампу по Сирии
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Порошенко косплеит Саакашвили: Стариков признал провальной попытку "шоколад...
Главная / Политика

Навальный подсел на кокаин? Дочь оппозиционера подтвердила, что отец употребляет наркотики - СМИ

11 октября 2019, 09:39  •  157 • Политика
Уставшего от провалов Навального заподозрили в употреблении кокаина. Дочь Навального подтвердила употребление кокаина отцом, сообщают СМИ.
Слитая переписка дочери Алексея Навального с подругой подтвердила, что оппозиционер употребляет наркотические вещества. Поводом для подозрений, что "борец с режимом" употребляет кокаин, стали его недавние видеоролики, на которых видны все соответствующие признаки.
В переписке с подругой от 20 декабря 2018 года Дарья Навальная признаётся, что употребляет наркотики втайне от родителей. При этом она отмечает, что не единственная в семье, кто балуется запрещёнными веществами. Позже, 25 декабря, дочь Навального пишет, что её отец вернулся домой под наркотиками, это заметила мать и устроила скандал, сообщает РИА ФАН со ссылкой на скриншоты переписки.
Напомним, что ранее издание Nation News проанализировало последние ролики Навального и пришло к выводу, что оппозиционер начал употреблять кокаин. Первые признаки употребления наркотиков, по мнению издания, видны в ролике Навального от 15 сентября, посвящённом блогеру Юрию Дудю. На видео заметно, что жесты оппозиционера суетливы, взгляд "стеклянный", речь спутана и часто невнятна, а цвет лица - нездорово-красный.
В видео от 29 сентября о победах "Единой России" видно, что Навальный часто прикрывает глаза и закусывает губы, "поскольку кокаин вызывает чувствительность к свету", указывает Nation News. А в ролике от 6 октября про телеведущего Владимира Соловьёва и вовсе видно, что у Навального из-за потери чувствительности немного нарушена работа мускулов лица, которые движутся несимметрично. Из этого издание делает вывод, что из-за провалов оппозиционер подсел на наркотики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



157
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 23:54
"Они никто и звать их никак?": Политолог "пнул" Обаму за прогноз-страшилку
10 октября 2019, 20:39
Озвучен украинский "план Б" по Донбассу: Зеленский заговорил о полной изоляции региона
10 октября 2019, 17:24
Медведев потребовал отменить региональный «банковский роуминг»
10 октября 2019, 15:24
Памфилова: борьба с давлением на избиркомы стала главной темой встречи с Путиным
10 октября 2019, 20:39
Зеленский в фуд-корте ратовал за разведение сил, а ВСУ не реагировали на вторую ракету
10 октября 2019, 15:24
Лавров: саммит "нормандской четверки" может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2019, 14:09
Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
07 октября 2019, 04:54
Забудь про доллар, помни президента
05 октября 2019, 04:09
Тайные дела Святого престола
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.