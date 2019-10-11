Навальный подсел на кокаин? Дочь оппозиционера подтвердила, что отец употребляет наркотики - СМИ

Слитая переписка дочери Алексея Навального с подругой подтвердила, что оппозиционер употребляет наркотические вещества. Поводом для подозрений, что "борец с режимом" употребляет кокаин, стали его недавние видеоролики, на которых видны все соответствующие признаки.

В переписке с подругой от 20 декабря 2018 года Дарья Навальная признаётся, что употребляет наркотики втайне от родителей. При этом она отмечает, что не единственная в семье, кто балуется запрещёнными веществами. Позже, 25 декабря, дочь Навального пишет, что её отец вернулся домой под наркотиками, это заметила мать и устроила скандал, сообщает РИА ФАН со ссылкой на скриншоты переписки.

Напомним, что ранее издание Nation News проанализировало последние ролики Навального и пришло к выводу, что оппозиционер начал употреблять кокаин. Первые признаки употребления наркотиков, по мнению издания, видны в ролике Навального от 15 сентября, посвящённом блогеру Юрию Дудю. На видео заметно, что жесты оппозиционера суетливы, взгляд "стеклянный", речь спутана и часто невнятна, а цвет лица - нездорово-красный.

В видео от 29 сентября о победах "Единой России" видно, что Навальный часто прикрывает глаза и закусывает губы, "поскольку кокаин вызывает чувствительность к свету", указывает Nation News. А в ролике от 6 октября про телеведущего Владимира Соловьёва и вовсе видно, что у Навального из-за потери чувствительности немного нарушена работа мускулов лица, которые движутся несимметрично. Из этого издание делает вывод, что из-за провалов оппозиционер подсел на наркотики.