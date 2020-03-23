Навальный по-хамски оскорбил Владимира Путина. Роскомнадзор молчит

Введение карантина в Москве для лиц старше 65 лет оппозиционер Алексей Навальный использовал для нанесения очередного оскорбления в адрес российских властей. На этот раз бьюти-блогер, как называет его политолог и публицист Армен Гаспарян, по-хамски высказался в адрес президента нашей страны Владимира Путина.

Больше того, он ещё и раскрыл адрес проживания главы государства.

Фактически же оппозиционер грубо нарушил закон Российской Федерации, касающийся оскорбления власти. Однако Роскомнадзор пока молчит. Царьград направит запрос в ведомство.

Тем временем выходку Навального уже прокомментировали некоторые эксперты. Политолог Армен Гаспарян не исключил, что "бьюти-блогеру" эту выходку спустят с рук.

"Бьюти-блогер распространяет адрес регистрации первого лица государства. Но нарушение Закона о защите персональных данных сойдёт ему с рук. Как и всегда", - предположил эксперт.

Журналист и ведущая Анна Шафран обратила внимание на другой момент - "пропаганду, рассчитанную на дебилов".

"Всё-таки факты и умение читать документы никогда не были сильной стороной бьюти-блогера, - отметила Шафран. - Про то, что в документе есть оговорки в отношении лиц, находящихся на государственных должностях, связанных с руководством страны, этот ярый оппозиционер опять ничего не сказал".

Оперативный штаб разъясняет дополнительные меры, введенные указом мэра от 23 марта

1. Кто должен находиться в режиме самоизоляции?

С 26 марта до 14 апреля вводится обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Также режим самоизоляции сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидситуацией и лиц, проживающих с ними.

2. Кто входит в список людей с хроническими заболеваниями?

Соблюдать режим самоизоляции согласно Указу Мэра необходимо людям со следующими заболеваниями:

- Сахарный диабет инсулинозависимый

- Хронические болезни лёгких (астма)

- Бронхоэктазия

- Лёгочное сердце и нарушение лёгочного кровообращения

- Наличие трансплантированных органов и тканей

- Хроническая болезнь почек

- Злокачественные новообразования

- Перенёсшие инфаркт и инсульт

3. На кого не распространяется режим самоизоляции?

- Пациенты, отнесенные к третьей клинической группе (онкология)

- Сотрудники организаций, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения

- Сотрудники здравоохранения

4. Что такое режим самоизоляции?

Режим самоизоляции - это пребывание в квартире в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске.

5. Будут ли обеспечены жители, которые должны находиться в режиме самоизоляции, больничными листами?

Да, гражданам на самоизоляции могут доставить больничный лист курьеры. Для этого следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru.

6. Кому положены выплаты в связи с новым указом мэра?

Разовая выплата положена жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания: в размере 2 тысяч рублей после начала режима самоизоляции; в размере 2 тысяч рублей по его завершении при условии соблюдения режима.

7. Как будет начислена эта выплата?

Для жителей старше 65 лет она будет зачислена на счёт, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты, её оформят органы социальной защиты в беззаявительном порядке.

Лицам с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09.

8. Как люди старшего возраста или хронические больные смогут получить необходимые лекарства?

Москвичам доставят лекарства на дом, для этого следует позвонить по номеру 8-495-870-45-09.

9. Кто поможет жителям на самоизоляции с бытовыми проблемами?

На помощь им придут социальные работники и волонтёры. По телефону 8-495-870-45-09 можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

10. Как граждане, находящиеся в режиме самоизоляции, смогут оплатить ЖКХ?

Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно.

11. Для кого приостанавливается работа льготного проездного в общественном транспорте?

В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса, и учащихся колледжей.

12. Как получить обед школьнику во время карантина?

Школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах.