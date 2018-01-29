Навальный отработал заказ: Главной новостью CNN стало "винтилово" в Москве

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На первой странице американского сайта CNN размещена статья о том, как проходила "забастовка избирателей" в России.

Американский телеканал CNN подробно просветил своих читателей о прошедшей в России "забастовке избирателей". Фото и видео с несогласованной акции, устроенной оппозиционером Алексеем Навальным, появились на главной странице сайта.

Как отмечали пользователи в соцсетях, по всей видимости, Навальный, объявлявший об акции 28 января в центре Москвы, намеренно старался "нарваться" на арест и массовые задержания, чтобы отчитаться перед западной прессой и спонсорами.

"Цель участников акции Навального в Москве или Санкт-Петербурге, среди которых стопудово есть люди с опытом майдана, устроить любую провокацию с обеспечением кадров винтилова для эфира CNN" - говорится в одном з пабликов в Telegram (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Провокация популиста удалась: CNN отчитался о действиях оппозиционера.

Впрочем, самого организатора акции задержали через три минуты после появления на Тверской улице. Однако CNN не придала значения тому, что блогера отпустили домой, не составив даже протокола, а лишь предписав явится в отделение.

Читателей сайта, по всей видимости, должно было впечатлить, что жители северных регионов России, поддерживающие Навального, якобы устроили акции в сорокаградусный мороз. При этом CNN не указывает, что в целом все акции были малочисленные.

В Москве на "забастовку избирателей" вышло несколько сотен человек (по оценкам МВД – тысяча человек). Некоторые из пришедших пытались провоцировать толпу на агрессивные действия, однако все провокационные попытки завершились неудачей.