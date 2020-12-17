Навальный опять соврал? Германия поставила оппозиционера в неудобное положение

Алексей Навальный заявил, что его много часов допрашивала прокуратура Германии, поэтому он пропустил большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Однако в Берлине отказались это подтверждать.

"Пока ничего не знаю - весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей", - написал Навальный в Twitter.

В Берлин тут же был сделан запрос на соответствующую тему. Но в Германии почему-то ушли от ответа на прямой вопрос, отказавшись подтвердить слова Навального.

"Мы не предоставляем никакой информации о содержании и статусе международных запросов о правовой помощи", - цитирует РИА Новости слова официального представителя управления сената Берлина по вопросам юстиции Себастьяна Брукса.

Напомним, что немецкая сторона также увиливает и от остальных запросов, связанных с делом Навального. А на вопросы МИД по поводу несостыковок в версии об "отравлении" оппозиционера в Берлине ответили, что ничего по этому поводу не знают.