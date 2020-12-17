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Навальный опять соврал? Германия поставила оппозиционера в неудобное положение
17 декабря 2020, 23:40 • 135 • Политика
Берлин отказался подтвердить сообщение о допросе Навального. Ранее оппозиционер заявил, что его много часов допрашивала Генпрокуратура Германии по запросу России.
Алексей Навальный заявил, что его много часов допрашивала прокуратура Германии, поэтому он пропустил большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Однако в Берлине отказались это подтверждать.
В Берлин тут же был сделан запрос на соответствующую тему. Но в Германии почему-то ушли от ответа на прямой вопрос, отказавшись подтвердить слова Навального.
Напомним, что немецкая сторона также увиливает и от остальных запросов, связанных с делом Навального. А на вопросы МИД по поводу несостыковок в версии об "отравлении" оппозиционера в Берлине ответили, что ничего по этому поводу не знают.
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